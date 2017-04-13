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Аякс
2:0
Шальке
13.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Аякс — Шальке — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Аякс» — «Шальке»

  • 14.04.2017 08:17
  • 138 просмотров
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В первом поединке 1/4 Лиги Европы «Аякс» — «Шальке» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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