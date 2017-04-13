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Андерлехт
1:1
Ман Юнайтед
13.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Андерлехт — Манчестер Юнайтед — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»

  • 14.04.2017 08:13
  • 211 просмотров
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Метки
ФК Манчестер Юнайтед. «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»
© ФК Манчестер Юнайтед. «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»

В первом поединке 1/4 Лиги Европы «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» команды сыграли вничью:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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