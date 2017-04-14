Сельта добывает волевую победу в матче с Генком

«Сельта» – «Генк» - 3:2
Голы: 0:1 – 10 Боэтиюс, 1:1 – 15 Систо, 2:1 – 17 Аспас, 3:1 – 38 Гвидетти, 3:2 – 67 Буффель.
«Сельта» – Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс (Хосабед, 78), Радоя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гвидетти (Бовю, 67).
«Генк» – Райан, Брабец, Уронен, Кастань, Колли, Боэтиюс (Буффель, 62), Малиновский (Хейнен, 90), Берге, Посуэло, Троссард (Схрейверс, 82), Саматта..
Предупреждения: Кастань (27), Троссард (73), Схрейверс (85).
Источник — Sport.ua
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