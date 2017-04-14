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Сельта добывает волевую победу в матче с Генком

«Генку» немного не хватило, что бы сравнять счет

  • 14.04.2017 00:07
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«Сельта» – «Генк» - 3:2
Голы:  0:1 – 10 Боэтиюс,  1:1 – 15 Систо,  2:1 – 17 Аспас,  3:1 – 38 Гвидетти,  3:2 – 67 Буффель.

«Сельта» – Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс (Хосабед, 78), Радоя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гвидетти (Бовю, 67).
«Генк» – Райан, Брабец, Уронен, Кастань, Колли, Боэтиюс (Буффель, 62), Малиновский (Хейнен, 90), Берге, Посуэло, Троссард (Схрейверс, 82), Саматта..

Предупреждения: Кастань (27), Троссард (73), Схрейверс (85).

Источник — Sport.ua

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