Аякс побеждает Шальке

«Аякс» – «Шальке» - 2:0
Голы: 1:0 – 23, пенальти Классен, 2:0 – 52 Классен.
«Аякс» – Онана, Виргевер, Санчес, Велтман, Синкгравен (де Лигт, 46), Классен, ван де Бек (де Йонг, 88), Клюйверт (Нерес, 74), Зиеш, Юнес, Траоре.
«Шальке» – Фэрманн, Настасич, Хеведес, Керер, Аого, Майер (Стамбули, 59), Шопф (Хунтелар, 71), Калиджури (Коноплянка, 83), Горетцка, Бургшталлер, Бенталеб.
Предупреждения: Классен (49), Керер (87), Стамбули (87), Нерес (89).
Источник — Sport.ua
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