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Аякс побеждает Шальке

Дубль Классена приносит победу своей команде

  • 14.04.2017 00:01
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«Аякс» – «Шальке» - 2:0
Голы:  1:0 – 23, пенальти Классен,  2:0 – 52 Классен.

«Аякс» – Онана, Виргевер, Санчес, Велтман, Синкгравен (де Лигт, 46), Классен, ван де Бек (де Йонг, 88), Клюйверт (Нерес, 74), Зиеш, Юнес, Траоре.
«Шальке» – Фэрманн, Настасич, Хеведес, Керер, Аого, Майер (Стамбули, 59), Шопф (Хунтелар, 71), Калиджури (Коноплянка, 83), Горетцка, Бургшталлер, Бенталеб.

Предупреждения: Классен (49), Керер (87), Стамбули (87), Нерес (89).

Источник — Sport.ua

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