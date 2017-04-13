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Андерлехт и Манчестер Юнайтед играют вничью

Хозяева сравняли счет под конец матча

  • 13.04.2017 23:59
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  • 1 комментария
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«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед» - 1:1
Голы:  0:1 – 36 Мхитарян,  1:1 – 86 Дендонкер.

«Андерлехт» – Мартинес, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Тилеманс, Дендонкер, Бруно (Кипчу, 58), Ачимпонг, Телин (Теодорчик, 75).
«Манчестер Юнайтед» – Ромеро, Рохо, Байи, Дармиан, Валенсия, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Кэррик, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Рэшфорд (Феллайни, 75), Ибрагимович.

Предупреждения: Мхитарян (24), Кэррик (47), Обрадович (67), Фосу-Менса (90).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    viktor112007
      viktor112007, 14.04.2017 00:06
    0
    бельгийцам респект! да, класс команд совсем разный, но они бились с МЮ и в принципе ничью заслужили
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