Андерлехт и Манчестер Юнайтед играют вничью

«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед» - 1:1
Голы: 0:1 – 36 Мхитарян, 1:1 – 86 Дендонкер.
«Андерлехт» – Мартинес, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Тилеманс, Дендонкер, Бруно (Кипчу, 58), Ачимпонг, Телин (Теодорчик, 75).
«Манчестер Юнайтед» – Ромеро, Рохо, Байи, Дармиан, Валенсия, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Кэррик, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Рэшфорд (Феллайни, 75), Ибрагимович.
Предупреждения: Мхитарян (24), Кэррик (47), Обрадович (67), Фосу-Менса (90).
Источник — Sport.ua
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