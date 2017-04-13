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Начало матча Лион — Бешикташ отложили из-за беспорядков

Турецкие болельщики устроили погром на стадионе

  • 13.04.2017 23:07
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Начало матча 1/4 финала Лиги Европы «Лион» - «Бешикташ» было отложено из-за беспорядков с участием фанатов обеих команд.

Болельщики турецкого клуба агрессивно вели себя на трибунах лионского стадиона, а также бросали файера в сектора с французами, что и стало причиной конфликта. После потасовки сотни болельщиков оказались на поле.

Матч начался на час позже запланированного времени.

Источник — Sport.ua

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