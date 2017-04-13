Начало матча Лион — Бешикташ отложили из-за беспорядков

Начало матча 1/4 финала Лиги Европы «Лион» - «Бешикташ» было отложено из-за беспорядков с участием фанатов обеих команд.
Болельщики турецкого клуба агрессивно вели себя на трибунах лионского стадиона, а также бросали файера в сектора с французами, что и стало причиной конфликта. После потасовки сотни болельщиков оказались на поле.
Матч начался на час позже запланированного времени.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.