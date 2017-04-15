Днепр и Сталь на Днепр-Арене разошлись нулевой ничьей

Весенняя часть чемпионата со спортивной точки зрения очень благоприятно складывается для «Днепра» и «Стали», которые в матче 25-го тура вышли друг против друга на газон «Днепр-Арены». Команда Дмитрия Михайленко зимой на большой перерыв в чемпионате ушла, не проиграв два последних матча, а уже в 2017 году не знала горечи поражений еще в шести играх. «Сталеваров» же в текущем году словно подменили (это если сравнивать с 2016-м), и они в последних шести играх пополнили свою копилку 13-ю очками – это почти половина из всего своего турнирного багажа. В воскресенье большой светлый праздник Пасхи, и кто же из футболистов не хотел встретить его с хорошим настроением, подкрепленным позитивным результатом.

Леонид Кучук и против «Днепра» не стал отходить от той тактики, которая приносила результат его команде. Карикари был выдвинут далеко вперед, а основная группа игроков «Стали» расположилась на своей половине поля. «Днепр» получил мяч в свое распоряжение, и основной задачей стало, как же подобраться к владениям Панькива. На 12-й минуте каменская пружина разжалась очень перспективно, но атаку «Стали» не смог сильным и точным ударом завершить Васин, покатив мяч прямо в руки Лунину. «Днепр» на исходе трети первого тайма мог записать себе в актив разве что штрафной, но после навеса Нагиева в штрафную оборона «Стали» была полной хозяйкой положения.

Ровно с этого момента гости заиграли активнее, прижали «днепрян» к воротам, и хотя со стороны хозяев не обошлось без ошибок, «сталевары» ничего интересного для себя не выжали. Так, на 19-й минуте Лопыренок подарил мяч Карикари, тот переадресовал на Каленчука, но его удар щекой с 20-ти метров проблемой для Лунина не стал. А вскоре уже можно было говорить, что «Сталь» прочно завладела преимуществом, но и у гостей с завершающим ударом по воротам как-то не складывалось.

Ни для кого не секрет, что «Днепр» в контратаках может быть очень опасным, вот и Довбик, на высочайшей скорости ворвавшись справа в штрафную на 25-й минуте, создал проблемы сразу трем защитникам, которые, в конце концов, пробить по воротам Панькива не дали. Тут же днепряне заработали один за другим два стандарта на гостевой половине, но навесы в штрафную не находили адресата.

Игра продолжала по большей части проходить между штрафными, пока «Сталь» усилиями Панькива не организовала первый по-настоящему голевой момент в матче. Голкипер гостей очень сильно выбил мяч от своих ворот, получилось прямо на Карикари, который побежал на рандеву с Луниным. Уже на входе в штрафную форвард «Стали» чуть отпустил от себя мяч, и этого голкиперу «Днепра» хватило, чтобы броситься в ноги игроку гостей и не позволить обвести себя. В конце первого тайма Панькив и Карикари еще раз попытались «прокрутить» свою наигранную комбинацию, но защитники самого опасного игрока в составе «Стали» стерегли уже очень внимательно.

С хорошим настроением возобновили игру обе команды во втором тайме. И одни, и другие старались на скорости переходить середину поля, но порой именно там завязывалась жесткая, но без нарушений борьба. Немного хаотичная, с невынужденными потерями мяча, что не позволяло создавать угрозу воротам. Больше желания сыграть на атаку было у подопечных Михайленко, но возможностей реализовать своё небольшое преимущество хотя бы в какой-то момент у «днепрян» не было.

Если в первые 45 минут Карикари находил возможности громко заявлять о себе, то после перерыва мяч очень редко доходил до ганца, а кроме него остро сыграть в атаке у «Стали» было и некому. К тому же, и мяч очень редко покидал половину гостей. Свою же угрозу воротам Панькива «днепряне» смогли создать не в позиционной атаке, а после одного из стандартов. После навеса Влада со штрафного Вакулко головой сбросил мяч под удар Луневу, но пробить с линии штрафной точно в створ игроку хозяев не удалось.

Ближе к концу основного времени Леонид Кучук обозначил, за счет чего, точнее, кого, он хотел бы вырвать победу. Один за другим на поле вышли Деул и Дебелко, и каждый из них в одиночку может решить голевой момент. Но что можно было сделать без мяча? «Днепр» даже в компенсированное время был полон сил, и не снижал обороты в своем стремлении забить такой желанный мяч. На последней из компенсированных минут «Сталь» взяла-таки мяч под свой контроль, и то, что её устраивает ничья, было очевидным.

Ростислав ОРЕХОВ

«Днепр» – «Сталь» – 0:0

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Александру Влад, Владимир Полевой, Дмитрий Нагиев, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Артем Довбик (Денис Баланюк, '73), Владислав Кочергин (Евгений Чеберко, '69), Юрий Вакулко (Игорь Когут, '80), Максим Лунёв

«Сталь»: Юрий Панькив, Артем Шабанов, Милош Стаменкович, Николай Ищенко, Павел Пашаев, Леандро Да Силва, Максим Каленчук, Роман Карасюк, Максим Задерака (Эдгар Малакян, '66), Кваме Карикари (Бой Деул, '80), Денис Васин (Роман Дебелко, '84)

Арбитр: Александр Иванов (Макеевка)

Юрий Вакулко, 75. Денис Баланюк, 85. - Юрий Панькив, 26. Николай Ищенко, 68. Юрий Вакулко, 75. Денис Баланюк, 85.- Юрий Панькив, 26. Николай Ищенко, 68.

Удары (в створ): 8 (3) – 5 (3).

Угловые: 3 – 1.

Офсайды: 1 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.