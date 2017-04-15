Небоевая ничья в Полтаве: Ворскла и Карпаты обошлись без забитых мячей

У матчі «Ворскли» та «Карпат», який відбувся у Полтаві напередодні Великодня, тренери обох суперників порівняно з минулим туром зробили зміни у стартових складах. Після поразки від «Зірки» керманич полтавського клубу Василь Сачко змінив одразу п’ятьох (!) гравців. Тож після деякої перерви з’явилися в основі Шуст, до речі, вихованець львівського футболу, Загорулько, Даллку, Шарпар та Саків, причому для останнього це був дебют в стартовому складі. Олег Дулуб обмежився лише однією ротацією: замість Філімонова на поле вийшов Вербний. З особливим настроєм вийшли на поле «леви» Кльоц, якому в день гри виповнився 21 рік, та Дитятьєв, який в першій частині чемпіонату виступав саме за «Ворсклу».

Львівська команда активно розпочала гру і швидко могла відкрити рахунок. Після флангової передачі Зубейка м’яч потрапив до Кльоца, проте захисник та Шуст завадили завдати прицільного удару, і м’яч влучив у ближню штангу. Господарі поступово вирівняли гру проте небезпечних моментів біля воріт Боровика не виникало. Напруга в обох штрафних виникала хіба що після індивідуальних дій та проходів футболістів, зокрема досвідчених Шарпара та Худоб’яка.

Жорсткої боротьби у грі не бракувало, і в середині тайму виникла пауза після того, як Чижов по черзі небезпечно «врізався» в ноги Худоб’яка та Лобая. Перший же удар «Ворскли» в напрямку воріт «Карпат» завдав захисник Даллку, але Ардіну явно бракувало влучності. Також неточно пробив головою і Загорулько. Тут же помилився Дитятьєв, віддаючи м’яч головою назад Боровику, якому довелося вкотре у цьому чемпіонату рятувати «левів» від неприємностей, вчасно випереджаючи Загорулька за межами штрафного майданчика.

Підчас перерви Василь Сачко та Олег Дулуб вирішили не робити замін у складах своїх підопічних. Проте вже на початку другого тайму першим джокером матчу став карпатівець Гуцуляк. Згодом вже вимушена заміна відбулася у складі «Ворскли», і на поле вийшов Олег Остапенко, до речі, син колишнього воротаря полтавського клубу, якого також звали Олегом.

Перший небезпечний момент у другому таймі господарі створили після рейду Мякушка, який вивів на ударну позицію Пердуту, проте Боровик руками ліквідував небезпеку, як згодом і після дальнього удару Мякушка. Господарі поля продовжували більше володіти м’ячем, але без моментів. В одному з епізодів на думку арбітра Козика порушив правила Нестеров, який побачив перед собою жовту картку, і тепер він буде змушений пропустити наступну гру «Карпат» проти «Волині». Під кінець матчу Грисьо заробив штрафний удар, проте Шуст у падінні зумів перевести м’яч на кутовий після удару зі стандарту Кльоца.

У підсумку безпрограшна домашня серія «Ворскли» в матчах проти «Карпат» збільшилася до 8-ми ігор: 3 перемоги та 5 нічиїх. Натомість перервався гольовий домашній серіал полтавського клубу у ворота львівського, який ще з квітня 2009 року тривав 9 ігор – 16 м’ячів. З іншого боку, «Карпати» у Прем’єр-лізі не забивають на полях суперників впродовж 431-ї хвилини, а свої ворота «леви» зберігають в гостях «сухими» 287 хвилин.

І ще трохи цікавих цифр. «Карпати» провели вже 10-й матч у чемпіонатах за участю арбітра Ярослава Козика і не здобули ще жодної перемоги: по 5 поразок та нічиїх. Зрештою, львівська команда в гостях не знає радості перемог на чужих полях вже 11 (!) ігор: 5 нічиїх та 6 поразок. Цього разу «Карпати» не дозволили «Ворсклі» відсвяткувати свою 200-ту перемогу в елітному дивізіоні України.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

«Ворскла» – «Карпаты» – 0:0

«Ворскла»: Богдан Шуст, Ардин Даллку, Вадим Сапай, Александр Чижов (Олег Остапенко, '62), Тарас Сакив, Вячеслав Шарпар, Дмитрий Кравченко, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Сергей Мякушко, Артур Загорулько (Дмитрий Хлёбас, '68)

«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Андрей Нестеров, Николай Матвиенко (Денис Мирошниченко, '77), Евгений Зубейко, Иван Лобай, Назар Вербный, Дмитрий Клёц, Александр Гладкий, Амбросий Чачуа (Алексей Гуцуляк, '54), Игорь Худобяк (Максим Грысьо, '83)

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Александр Чижов, 31. - Андрей Нестеров, 79. Александр Чижов, 31.- Андрей Нестеров, 79.

Удары (в створ): 10 (2) – 2 (2).

Угловые: 4 – 5.

Офсайды: 2 – 0.

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