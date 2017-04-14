Динамо за счет гола Гармаша увозит из Запорожья победу над Зарей

Еще месяц назад «Заря» и «Динамо» многими рассматривались как конкуренты на второе место, которое даст право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Но за последние три тура дистанция между командами Юрия Вернидуба и Сергея Реброва стремительно выросла с шести очков до 11-ти, и эта тема сошла на нет. Однако это ничуть не снижало принципиальность матча в Запорожье, открывавшем 25-й тур, в котором каждой из команд нужно было побеждать. «Заря» ничего себе еще не гарантировала, претендуя на бронзовые медали, ну, а у «Динамо» после осечки «Шахтера» в минувшем туре нарисовалась перспектива несколько осложнить «горнякам» получение чемпионского титула.

Что до стартовых составов, которые должны были решать стоящие перед командами задачи, то Сергей Ребров остался полностью удовлетворен игрой своих подопечных против «Олимпика», и на поле «Славутич-Арены» с первых минут вышли те же 11 футболистов. А вот Юрий Вернидуб в силу известных причин не мог задействовать Калитвинцева, но и кроме него, у луганчан произошли три изменения, а в числе тех, кто остался на скамейке запасных, был и Петряк, который все еще далек от самого себя образца осенней части сезона.

Хозяева поля сразу же показали, что не собираются отсиживаться в обороне. При первой же возможности следовала длинная передача на Бонавентуре, тот очень неплохо цеплялся за мяч, и на 5-й минуте заработал для своей команды угловой. После корнера мяч вылетел из штрафной, Рафаэль влет пробил по воротам, Коваль отбил мяч перед собой, но все же опередил Гордиенко, который ринулся на добивание.

«Динамо» ответило вскоре атакой правым флангом, которую с нарушением на Морозюке сорвал Соболь. Сам же пострадавший исполнил штрафной, и Левченко повезло – до мяча он не дотягивался, но его подстраховала перекладина. Мяч еще несколько секунд метался по штрафной, но, в конце концов, оборона «Зари» разрядила ситуацию.

Как раз справа, где активны были Морозюк и Ярмоленко, а к ним по ситуации подключался и Беседин, шла основная угроза воротам «Зари». Но луганчане успевали каждый раз стягивать на фланг большие силы, лишь раз Ярмоленко за счет своих финтов вышел на ударную позицию, но пробил очень неточно. В ответной атаке «Заря» в центральной зоне создала численное преимущество, а Бонавентуре передачей вправо нашел абсолютно свободного Опанасенко. Евгений еще и очень удачно получил мяч на ход – позиция для точного удара была идеальная, но луганчанин решил бить не на технику, а на силу, и мяч просвистел над перекладиной не меньше, чем в метре.

На какое-то время инициатива перешла к «Заре», которая прессинговала, пыталась пробиться в штрафную и справа, и слева, но создать что-то опасное оборона «Динамо» не позволяла. Киевляне же ответили лишь на 27-й минуте, но очень перспективно. После навеса в штрафную хозяев Гармаш головой сбросил мяч под удар Сидорчуку – у «динамовца» была расстрельная позиция, и, находясь в ней, нужно было попадать в створ ворот. Вот это Сидорчуку и не удалось – мяч, что ядро, полетел над перекладиной.

Если в этом моменте гости откровенно «простили» «Зарю», то на 39-й минуте провал в обороне стоил хозяевам пропущенного мяча. Морозюк со своей половины длинной передачей запустил Гармаша в штрафную, где в центральной зоне почему-то не оказалось защитников. И хотя в самый последний момент они успели навязать игроку «Динамо» борьбу, но результативный удар от Гармаша все же состоялся. В оставшееся время киевляне очень хотели закрепить своё преимущество, и ведь можно было это сделать! Уже в компенсированное время Левченко неудачно выбил мяч из штрафной, и Гармаш вывел на удар Сидорчука. С его ударом-подсечкой голкипер «Зари» справился, а повторным ударом Сидорчук потряс штангу. До свистка на перерыв Морозюк еще успел выполнить угловой, и лишь после него команды отправились в раздевалку.

По первому тайму еще стоит сказать, что на 30-й минуте Юрий Вернидуб заменил Любеновича, который из игры не выпадал, на Петряка. Но Иван провел в игре лишь оставшуюся часть первого тайма, а сразу же после перерыва и он был заменен на Липартию.

«Динамо» не понадобилось много усилий, чтобы погасить активность луганчан в начале второго тайма. Игра переместилась в середину поля, где ни у кого не было преимущества. На 57-й минуте хозяева вернулись к длинным передачам на Бонавентуре, тот даже принял мяч в штрафной, но с ударом ни у него, ни у подоспевшего Липартии не получилось. В следующей атаке после удара по воротам Коваля мяч в штрафной нашел руку Гармаша, но арбитр Жабченко посчитал, что как раз именно «нашел», и пенальти ставить не стал.

Притом, что обе команды стремились играть на атаку, и Левченко, и Ковалю вступать в игру доводилось нечасто. Голкиперу «Динамо» нужно было, как правило, грамотно действовать на выходах. Левченко же явно растерялся, когда на 69-й минуте Беседин справа ворвался в штрафную, но этот момент голом не стал – форвард «Динамо» решил бить не в дальний угол, а в ближний, но и в него не попал.

Чего было не отнять у футболистов обеих команд, так это высокого уровня физической готовности. «Заря» по максимуму интенсифицировала игру, стараясь уйти от поражения. «Динамо», в свою очередь, не оставляло попыток забить второй мяч, который бы окончательно закрыл игру. В последние минуты основного времени на поле пошла больше сумбурная, нежели осмысленная игра. Не изменили ничего и две компенсированные минуты. 0:1 – гол Гармаша так и остался единственным в матче, и он позволил «Динамо» записать в свой актив очередные три очка. На текущий момент между «Динамо» и «Шахтером» всего восемь очков, а субботу у «горняков» матч с «Олимпиком», который в этом сезоне в двух попытках ни разу обыграть не удалось.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Заря» – «Динамо» – 0:1 (0:1)

«Заря»: Игорь Левченко, Артем Гордиенко, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Рафаэль Форстер, Эдуард Соболь, Желько Любенович (Иван Петряк, '30, Джаба Липартия, '46), Игорь Харатин, Игорь Чайковский, Бонавентуре Деннис, Паулиньо

«Динамо»: Максим Коваль, Александар Пантич, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Тамаш Кадар, Денис Гармаш (Никита Корзун, '88), Николай Морозюк, Артем Беседин (Роман Яремчук, '85), Владимир Шепелев (Сергей Рыбалка, '77), Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко

Арбитр: Анатолий Жабченко (Хмельницкий)

Денис Гармаш, 39. Денис Гармаш, 39.

Рафаэль Форстер, 79. - Владимир Шепелев, 68. Александар Пантич, 70. Рафаэль Форстер, 79.- Владимир Шепелев, 68. Александар Пантич, 70.

Удары (в створ): 4 (1) – 9 (1).

Угловые: 4 – 5.

Офсайды: 3 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.