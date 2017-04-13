Почему Дибала был в бутсах черного цвета в матче против Барсы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала закрасил свои бутсы Nike Mercurial Superfly V в преддверии подписания новой сделки с техническим спонсором. Напомним, что контракт аргентинского игрока с компанией Nike истёк 1 февраля, поэтому против «Кротоне» в среду футболист играл в тех же бутсах, на которых чёрным цветом был закрашен логотип производителя.
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.