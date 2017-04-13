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Почему Дибала был в бутсах черного цвета в матче против Барсы

Выбор экипировки Дибала стал темой для разговоров после победы во вторник

  • 13.04.2017 21:59
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Почему Дибала был в бутсах черного цвета в матче против Барсы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала закрасил свои бутсы Nike Mercurial Superfly V в преддверии подписания новой сделки с техническим спонсором. Напомним, что контракт аргентинского игрока с компанией Nike истёк 1 февраля, поэтому против «Кротоне» в среду футболист играл в тех же бутсах, на которых чёрным цветом был закрашен логотип производителя.

Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua

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