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25-й тур
Черноморец
:
Александрия
16.04.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Александрия. Анонс

Футбол по копейке за билет

  • 16.04.2017 09:27
  • 341 просмотров
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Метки
chernomorets.odessa.ua
© chernomorets.odessa.ua
Очередной, 25-й тур чемпионата Премьер-лиги завершится матчем между двумя командами, которые в первой шестерке занимают два последних места. По идее, «Черноморец» должен был принимать «Александрию» в Одессе, но по качеству газона на стадионе «Черноморец» не проехался уже только ленивый. В результате, с местом проведения этой игры получилась довольно любопытная ситуация.
 
Сначала в СМИ прошла информация, что одесский клуб вышел на «Александрию» с предложением провести матч 25-го тура в Александрии, но получил отказ. А уже на этой неделе Дирекция УПЛ удовлетворила просьбу «Черноморца» о переносе матча в Александрию. Поскольку никаких комментариев из стана александрийского клуба так и не последовало по поводу смены места проведения игры, так и осталось непонятным, как же все-таки получилось, чтобы матч таки будет играться в Александрии. То ли руководство «Александрии» очень настойчиво попросили, что маловероятно, то ли к нему нашли какой-то подход, что все же уговорили согласиться. И, кстати, никаких не было разъяснений, а где же будет проводиться матч между «Черноморцем» и «Александрией» в 30-м туре – снова в Александрии, или же сейчас произошел обмен, и в четвертом круге команды сыграют в Одессе? Ну, и невозможно не сказать о цене билетов на сегодняшний футбол – как сообщает официальный сайт «Александрии», она составляет одну копейку. Даже не шара, а задарма!  
 
В предыдущем туре команда Александра Бабича совершила главную сенсацию текущего сезона, вынудив впервые капитулировать безоговорочного лидера турнирной таблицы донецкий «Шахтер». Причем, если помните, перед игрой в Харькове одесситы устами своего голкипера Каневцева обещали удивить всю Украину. Однако в донецком клубе или не вняли предупреждению, или не восприняли его всерьез, за что и пострадали, расставшись с тремя очками. Впрочем, если подходить к победе «Черноморца» над «Шахтером» без эмоций, а прагматично, оценивая, что и кому она дала в плане турнирной ситуации, то ни одесситы не изменили своё место в турнирной таблице, ни позиции «горняков» на вершине не пошатнулись.
 
Сегодня же у «моряков» матч со своим соседом сверху, до которого как раз расстояние в одну победу. Правда, даже в случае победы «Черноморец» «Александрию» не обойдет, поскольку при равенстве очков в силу вступает пункт регламента, который отдает преимущество команде с лучшей разницей забитых и пропущенных, а одесситов она гораздо хуже, чем у александрийцев. Но даже сравняться по очкам для «Черноморца» уже было бы заявкой на нечто больше. А вот победа «Александрии» заметно снизит шансы «моряков» занять в нынешнем чемпионате место выше, чем шестое.
 
Сюда же стоит добавить и некую тенденцию, которая неоднократно встречалась в наших чемпионатах. Стоило кому-либо сенсационно обыграть то ли «Шахтер», то ли «Динамо», так потом эта команда тура два-три не могла прийти в себя, и показывала игру, которая и близко не стояла рядом с тем, что можно было видеть против гранда. Зачем далеко ходить? Выиграла «Звезда» феерично у «Динамо», ну, и где потом была команда Романа Монарева в матчах против «Ворсклы» и «Днепра»?
 
Если же «Черноморец» в предыдущем туре очень и очень порадовал своих болельщиков, то «Александрия» весной только разочаровывает. После голепада в матче с «Волынью» команда Владимира Шарана не может выиграть уже пять матчей, забив в них всего два мяча. Обошлось без голов для «Александрии» и неделю назад в матче против «Зари», но и свои ворота подопечные Шарана сохранили в неприкосновенности, что не позволило отпустить своего конкурента за место в еврокубке, да и за бронзовые медали, совсем уж далеко от себя. Перенос матча в Александрию – это в некоторой степени и дополнительный шанс для реальных хозяев поля, тем более что через неделю очный матч с «Олимпиком», еще одним соседом по турнирной таблице.
 
А фактор своего поля был существенным в двух матчах между «Черноморцем» и «Александрией», сыгранных в нынешнем сезоне, где каждая из команд одержала по домашней победе. В сентябре 2016-го года, в 7-м туре, александриец Гитченко поразил свои ворота, и этот мяч принес три очка «морякам». А уже в декабре, в туре под номером 18, на гол одессита Ковальца у «Александрии» нашелся ответ в виде двух мячей Микицея и Грицука, за счет которых команда Шарана взяла реванш. По иронии судьбы, если посмотреть, кто там у александрийцев сегодня не сыграет из-за дисквалификации, то это как раз и есть авторы двух победных голов. В целом же, в очных встречах небольшое преимущество у «моряков», которые из восьми матчей выиграли четыре, три проиграли, и один завершился вничью, мячи 11:9.
 
Арбитр Дмитрий Кутаков из Броваров, который выведет команды по поле стадиона «Ника», провел в Премьер-лиге 68 матчей. «Черноморец» отыграл при арбитраже Кутакова 11 матчей, по три матча выиграв и проиграв, еще в пяти играх была ничья, мячи 10:16. «Александрия» в шести играх с Кутаковым трижды одержала победу, однажды сыграла вничью и в двух играх уступила, мячи 9:6.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 
Ориентировочные составы:
 
«Черноморец»: Каневцев, Азацкий, Каплиенко, Аблитаров, Андриевский, Коркишко, Данченко, Третьяков, Хобленко, Татарков, Элиас
 
«Александрия»: Леванидов, Шендрик, Гитченко, Мягков, Басов, Симинин, Полярус, Огиря, Старенький, Банада, Пономар
 
Дисквалификация: Хочолава («Черноморец») – Микицей, Грицук («Александрия») 
 
Котировки букмекеров:
Олимп: 3,12 – 3,02 – 2,39
Марафон: 3,28 – 3,125 – 2,40
Bwin: 2,90 – 2,95 – 2,40
16 апреля, воскресенье
«Черноморец»  «Александрия»
Александрия. Стадион КСК «Ника». 17.00
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Черноморец» – «Александрия»?
  • 33.33% (2)
    1. 2:1
  • 16.67% (1)
    2. 2:2
  • 16.67% (1)
    3. 2:0
  • 16.67% (1)
    4. 1:0
  • 16.67% (1)
    5. 0:0
  • 0% (0)
    6. Другой вариант
  • 0% (0)
    7. 3:3
  • 0% (0)
    8. 3:2
  • 0% (0)
    9. 3:1
  • 0% (0)
    10. 3:0
  • 0% (0)
    11. 2:3
  • 0% (0)
    12. 1:3
  • 0% (0)
    13. 1:2
  • 0% (0)
    14. 1:1
  • 0% (0)
    15. 0:3
  • 0% (0)
    16. 0:2
  • 0% (0)
    17. 0:1
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