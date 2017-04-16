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25-й тур
Волынь
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Звезда
16.04.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Волынь – Звезда. Анонс

В Луцке заждались первой весенней победы

  • 16.04.2017 07:43
  • 234 просмотров
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fcvolyn.net
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Чемпионат уже близок к экватору второй части сезона, а луцкая команда после зимнего перерыва по-прежнему только проигрывает. И не скажешь, что подопечные Кварцяного совсем уж безнадежны, но в каждом матче им все время чего-то не хватает. В минувшие выходные, казалось, что лучане наконец-то заработают одно очко в Днепре в матче против «Стали», но в концовке встречи гости вновь дважды пропустили из-за грубых ошибок защитников.
 
В Луцке просто не могут не помнить, что одну из своих двух побед в сезоне «Волынь» в августе прошлого года одержала именно над своим сегодняшним соперником. Наверняка, в воскресенье хозяева приложат все усилия, чтобы повторить тот результат, и прервать, наконец-то, крайне неудачную для них серию матчей. В честь праздника вход на стадион будет бесплатным, что, возможно, привлечет на трибуны больше болельщиков, а еще станет дополнительным стимулом для хозяев. Хотя говорить об отсутствии мотивации в команде, которую тренирует Кварцяный, было бы неуместно.
 
Однако и тяжело поверить в то, что гости приедут в Луцк туристами. Команда из Кропивницкого хотя и не попала в заветную первую шестерку, но весной демонстрирует весьма симпатичный футбол, успев сенсационно обыграть на своем поле «Динамо». Не устояла в Кропивницком и «Ворскла» в минувшие выходные, однако в гостях результаты «Звезды» куда скромнее, и в этом и есть шанс лучан. Вне «родных стен» в трех матчах в этом году «Звезда» не забила ни одного гола, сыграв вничью в Полтаве и уступив «Стали» и «Днепру».
 
Учитывая атакующий потенциал команд, вряд ли можно ожидать фейерверка голов и в грядущем матче, о чем говорят и букмекерские котировки. Кстати, букмекеры считают шансы на победу у соперников приблизительно  одинаковыми, что для лучан этой весной происходит едва ли не впервые.  Ослабит позиции «Волыни» отсутствие дисквалифицированных Мемешева и Шаповала, у гостей же все сильнейшие футболисты готовы к матчу.
 
Андрей КОВАЛЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Волынь»: Кичак, Романюк, Горопевшек, Марушка, Тетеренко, Чепелюк, Герасимюк, Задерецкий, Диденко, Деда, Петров
 
«Звезда»: Паст, Борха, Фатеев, Перейра, Билоног, Лупашко, Збунь, Полегенько, Ситало, Чичиков, Загальский
 
Дисквалификации: Мемешев, Шаповал (оба – «Волынь»)
 
Котировки букмекеров:
Марафон: 2,98 – 3,28 – 2,49
Олимп: 2,77 – 3,20 – 2,52
Bwin: 2,70 – 3,00 – 2,50
16 апреля, воскресенье
«Волынь»  «Звезда»
Луцк. Стадион «Авангард». 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
 Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
 Прогноз Sport.ua – 0:1

 

Источник — Sport.ua

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    6. 3:1
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    8. 2:3
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    9. 2:2
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    10. 2:0
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