Волынь – Звезда. Анонс

Чемпионат уже близок к экватору второй части сезона, а луцкая команда после зимнего перерыва по-прежнему только проигрывает. И не скажешь, что подопечные Кварцяного совсем уж безнадежны, но в каждом матче им все время чего-то не хватает. В минувшие выходные, казалось, что лучане наконец-то заработают одно очко в Днепре в матче против «Стали», но в концовке встречи гости вновь дважды пропустили из-за грубых ошибок защитников.

В Луцке просто не могут не помнить, что одну из своих двух побед в сезоне «Волынь» в августе прошлого года одержала именно над своим сегодняшним соперником. Наверняка, в воскресенье хозяева приложат все усилия, чтобы повторить тот результат, и прервать, наконец-то, крайне неудачную для них серию матчей. В честь праздника вход на стадион будет бесплатным, что, возможно, привлечет на трибуны больше болельщиков, а еще станет дополнительным стимулом для хозяев. Хотя говорить об отсутствии мотивации в команде, которую тренирует Кварцяный, было бы неуместно.

Однако и тяжело поверить в то, что гости приедут в Луцк туристами. Команда из Кропивницкого хотя и не попала в заветную первую шестерку, но весной демонстрирует весьма симпатичный футбол, успев сенсационно обыграть на своем поле «Динамо». Не устояла в Кропивницком и «Ворскла» в минувшие выходные, однако в гостях результаты «Звезды» куда скромнее, и в этом и есть шанс лучан. Вне «родных стен» в трех матчах в этом году «Звезда» не забила ни одного гола, сыграв вничью в Полтаве и уступив «Стали» и «Днепру».

Учитывая атакующий потенциал команд, вряд ли можно ожидать фейерверка голов и в грядущем матче, о чем говорят и букмекерские котировки. Кстати, букмекеры считают шансы на победу у соперников приблизительно одинаковыми, что для лучан этой весной происходит едва ли не впервые. Ослабит позиции «Волыни» отсутствие дисквалифицированных Мемешева и Шаповала, у гостей же все сильнейшие футболисты готовы к матчу.

Андрей КОВАЛЕВ

Ориентировочные составы:

«Волынь»: Кичак, Романюк, Горопевшек, Марушка, Тетеренко, Чепелюк, Герасимюк, Задерецкий, Диденко, Деда, Петров

«Звезда»: Паст, Борха, Фатеев, Перейра, Билоног, Лупашко, Збунь, Полегенько, Ситало, Чичиков, Загальский

Дисквалификации: Мемешев, Шаповал (оба – «Волынь»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 2,98 – 3,28 – 2,49

Олимп: 2,77 – 3,20 – 2,52

Bwin: 2,70 – 3,00 – 2,50

16 апреля, воскресенье