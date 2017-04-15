Днепр – Сталь. Анонс

«Нам нужно набирать очки, чтобы было что снимать», – эта полушуточная фраза главного тренера днепрян Дмитрия Михайленко, отпущенная им после матча с «Карпатами» недельной давности, как нельзя лучше характеризует ситуацию, в которой сейчас находится «сине-бело-голубой» клуб. Команда играет, демонстрируя, в целом, вполне сносные результаты, но, тем не менее, продолжает обретаться в самом низу таблицы и выбраться оттуда ей явно не светит.

Не так давно с клуба сняли очередные три балла за невыполнение решений КДК ФФУ, и таким образом, общая сумма нефутбольных очковых потерь Михайленко и компании в этом сезоне достигла отметки в «минус 15». Более того – накануне появилась информация о том, что за долги перед экс-наставником «днепрян» Мироном Маркевичем команда может получить еще шесть баллов в минус, а это – прямая путевка на последнее место в таблице, практически без перспектив оттуда выбраться (хотя, учитывая, как играет по весне «Волынь», то, как знать, как знать).

В общем – за то, что ребята Михайленко в такой ситуации вообще продолжают что-то показывать на поле, на мой взгляд, они уже заработали себе на маленький прижизненный памятник на входе на «Днепр-Арену». Я уже молчу про то, что после фиаско «Шахтера» в прошлом туре «Днепр» каким-то неимоверным образом стал обладателем самой длинной действующей беспроигрышной серии в Премьер-Лиге, длящейся уже восемь матчей. Да, можно сказать, что и выиграли «днепряне» при этом только две игры, но учитывая обстоятельства, наверное, правильнее будет сказать – «целых две игры».

Так что, учитывая все вышенаписанное, говорить о какой-то сверхпринципиальности предстоящего днепровского дерби «Днепра» со «Сталью» как-то не приходится. Откровенно говоря, «сталевары» никогда и не выступали в глазах днепровских любителей футбола серьезным раздражителем – раньше команды попросту находились в разных «весовых категориях», а сейчас… Ну, вы поняли. Впрочем, наверняка фанам «Днепра» будет приятно, если их команда на поле подтвердит, что несмотря ни на что, она все еще является главной футбольной силой в области, а поклонникам «Стали» – если их любимцы покажут, что «власть меняется». Но «то таке», как говорит Мирон Богданович. Кстати, отметим, что небольшое преимущество в предстоящей встрече, несмотря на места в турнирной таблице, букмекеры отдают как раз «днепрянам».

Ну и напоследок, традиционно пара слов о статистике. Она, кстати, весьма красноречива – в шести встречах, которые провели между собой клубы на данный момент, «Днепр» четыре раза покидал поле победителем, и еще дважды фиксировалась ничья, а общий счет забитых/пропущенных мячей в этих играх составляет совсем не радостные для «сталеваров» 17:3, сами понимаете, в чью пользу. Впрочем, все когда-то бывает впервые: может, пришло время для праздника и на улицах Каменского – ведь момент как никогда подходящий? Может. А, может, и нет. Узнаем в субботу.

Вячеслав ДЕЙКУН

Ориентировочные составы:

«Днепр»: Лунин, Сваток, Влад, Полевой, Нагиев, Лопыренок, Адамюк, Кочергин, Вакулко, Довбик, Баланюк

«Сталь»: Панькив, Шабанов, Стаменкович, Ищенко, Пашаев, Леонардо, Э. Малакян, Каленчук, Васин, Карасюк, Дебелко

Дисквалификация: Кожушко («Днепр»)

Котировки букмекеров:

Олимп: 2.51 – 2.92 – 3.05

Bwin: 2.40 – 2.85 – 3.00

Марафон: 2.55 – 2.99 – 3.125



15 апреля, суббота