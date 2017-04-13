Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч против Сельты

Сегодня в Виго на стадионе «Балаидос» состоится первый поединок 1/4 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Генком». Украинский полузащитник бельгийского клуба начнет встречу с первых минут.
Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:
«Сельта»: Серхио Альварес Конде, Андреу Фонтас, Густаво-Даниэль Кабрал, Даниэль Васс, Уго Мальо, Хонни Кастро, Неманья Радойя, Педро-Пабло Эрнандес, Пионе Систо, Джон Гвидетти, Яго Аспас
«Генк»: Мэтью Райан, Йере Уронен, Омар Колли, Тимоти Кастань, Якуб Брабец, Алехандро Посуэло, Руслан Малиновский, Сандер Берге, Жан-Поль Боэтьюс, Леандро Троссар, Мбвана Саматта
Источник — Sport.ua
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