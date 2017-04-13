Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч против Сельты

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Сергей РЕБРОВ: «В Украине странная ситуация со стадионами» 21:58 — Владимир Ципинё Чемпионат он такой какой есть! Надо ирать, не хотят играть на плохих полях?! Да ради Бога, пусть ...