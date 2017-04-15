Ворскла – Карпаты. Анонс

Матч против «Ворсклы» станет для львовян испытанием на прочность, и даст ответ на вопрос, действительно ли так хороши «Карпаты», как о них говорят. Полтавчане же напротив, перед своими болельщиками должны оправдаться за досадное поражение в Кропивницком.

Подопечные Дулуба уже 6 матчей не проигрывают, значительно оторвались от «Волыни» и «Днепра» (последним, правда, «помогают» санкции), и медленно, но уверенно, подбираются к верхней части группы «смерти». В Полтаве тренерский штаб гостей не сможет рассчитывать на травмированных Олега Голодюка и Павла Ксенза, но и без них у Олега Анатольевича есть, кому дать бой полтавчанам. Особый настрой перед матчем у Алексея Дитятьева, который отметил, что будет особенно настраиваться на игру со своей бывшей командой и постарается приложить все усилия для победы.

У Василия Сачко прибавилось проблем со стартовым составом: в лазарет попал Владимир Чеснаков, получил дисквалификацию Владимир Одарюк, перебравший желтых карточек. В центре обороны наверняка выйдет Ардин Даллку, а в полузащиту должен вернуться Вячеслав Шарпар, пропускавший предыдущую игру из-за болезни. Так же в ворота вновь может вернуться Богдан Шуст, игра которого выглядит более уверенно, нежели у молодого Сарнавского. Из позитивных новостей – возвращение Александра Скляра, который в субботу в матче молодежного состава вернулся на поле после почти полугодового отсутствия.

В истории противостояний «Ворсклы» и «Карпат» эта встреча станет 39-й в рамках чемпионата Украины. В предыдущих играх 12 раз побеждали львовяне, 14 полтавчане и еще в 12 матчах фиксировалась ничья, разница мячей 42:38 в пользу хозяев. Непосредственно в Полтаве сыграно 19 матчей: 7 побед, 9 ничьих и 3 поражения – таков багаж «Ворсклы», разница мячей 24:14.

Обслуживать встречу назначен Ярослав Козык из Мукачева, который в текущем чемпионате уже был арбитром на матче «Карпат»: в 9-м туре львовяне дома сыграли вничью с «Александрией» 0:0. Игры с участием «Ворсклы» Козык не судил.

Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Шуст – Сапай, Даллку, Чижов, Ребенок – Кравченко, Ткачук – Мякушко, Шарпар, Хлебас – Загорулько.

«Карпаты»: Боровик – Лобай, Дитятьев, Нестеров – Зубейко, Филимонов, Вербный, Матвиенко – Худобяк, Клец – Гладкий

Травмированные: Чеснаков («Ворскла») – Голодюк, Ксенз («Карпаты»)

Дисквалифицированные: Одарюк («Ворскла»)

Котировки букмекеров:

Bwin: 2,10 – 3,00 – 3,40

Марафон: 2,20 – 3,20 – 3,64

Олимп: 2,12 – 3,25 – 3,43



15 апреля, суббота