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Юрий ВЕРНИДУБ: «Калитвинцев не поможет Заре в матче с Динамо»

Главный тренер «Зари» - о предстоящем поединке против киевлян

  • 13.04.2017 20:34
  • 737 просмотров
  • 2 комментария
Метки
zarya-lugansk.com
© zarya-lugansk.com

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб подтвердил журналисту, что арендованный у «Динамо» полузащитник Владислав Калитвинцев не примет участие в матче против киевлян.

- Действительно, Владислав Калитвинцев не поможет нам в матче с «Динамо» по условиям арендного договора.

- Перед игрой с «Шахтером» вы сказали, что готовите горнякам сюрприз. Стоит ли ожидать его в матче с «Динамо»?
- Нет, но мы постараемся продемонстрировать тот футбол, который понравится зрителям.

- После матча с «Александрией» вы больше часа проводили воспитательную беседу с Деннисом Бонавентуре. Можете поделиться, о чем с ним говорили?
- Это внутрикомандное дело и я не хочу выносить его на всеобщее обсуждение. Пусть это останется между мной и футболистом.

- Как обстоят дела с травмированными игроками?
- Все футболисты вернулись в общую группу, кроме Никиты Каменюки.

Напомним, что луганская «Заря», 14 апреля, в рамках 25-го тура примет на «Славутич Арене» киевское «Динамо». Начало матча в 19:00.

Источник — Footboom

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 13.04.2017 20:44
    0
    Буде цікаво глянути. Правда було цікавіше з калітвінцем.... Ну то таке.
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    savchuk1978
    online
      savchuk1978, 13.04.2017 21:55
    0
    Цікаво, як це прокоментує "правдолюб" Циганик?
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