Юрий ВЕРНИДУБ: «Калитвинцев не поможет Заре в матче с Динамо»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб подтвердил журналисту, что арендованный у «Динамо» полузащитник Владислав Калитвинцев не примет участие в матче против киевлян.



- Действительно, Владислав Калитвинцев не поможет нам в матче с «Динамо» по условиям арендного договора.



- Перед игрой с «Шахтером» вы сказали, что готовите горнякам сюрприз. Стоит ли ожидать его в матче с «Динамо»?

- Нет, но мы постараемся продемонстрировать тот футбол, который понравится зрителям.



- После матча с «Александрией» вы больше часа проводили воспитательную беседу с Деннисом Бонавентуре. Можете поделиться, о чем с ним говорили?

- Это внутрикомандное дело и я не хочу выносить его на всеобщее обсуждение. Пусть это останется между мной и футболистом.



- Как обстоят дела с травмированными игроками?

- Все футболисты вернулись в общую группу, кроме Никиты Каменюки.



Напомним, что луганская «Заря», 14 апреля, в рамках 25-го тура примет на «Славутич Арене» киевское «Динамо». Начало матча в 19:00.