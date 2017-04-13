Юнес БЕЛАНДА: «Конечно, я хочу остаться в Ницце»

Полузащитник «Ниццы», принадлежащий «Динамо», Юнес Беланда рассказал, что хотел бы остаться во французском клубе.
«Конечно, я хочу остаться здесь. «Ницца» — амбициозный проект. Здесь есть все, чтобы добиться успеха.
Нужно обсудить мое будущее с «Динамо», — сказал Беланда.
Напомним, хавбек выступает за «Ниццу» на правах аренды с опцией выкупа за 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ницца» проведет переговоры с «Динамо» о выкупе Беланда.
Источник — Трибуна
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