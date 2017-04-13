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Юнес БЕЛАНДА: «Конечно, я хочу остаться в Ницце»

Полузащитник «Ниццы» хочет продолжить карьеру во Франции

  • 13.04.2017 19:18
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ФК Ницца, Юнес Беланда
© ФК Ницца, Юнес Беланда

Полузащитник «Ниццы», принадлежащий «Динамо», Юнес Беланда рассказал, что хотел бы остаться во французском клубе. 

«Конечно, я хочу остаться здесь. «Ницца» — амбициозный проект. Здесь есть все, чтобы добиться успеха.

Нужно обсудить мое будущее с «Динамо», — сказал Беланда.

Напомним, хавбек выступает за «Ниццу» на правах аренды с опцией выкупа за 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ницца» проведет переговоры с «Динамо» о выкупе Беланда.

Источник — Трибуна

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