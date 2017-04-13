Юнес БЕЛАНДА: «Конечно, я хочу остаться в Ницце»

Полузащитник «Ниццы», принадлежащий «Динамо», Юнес Беланда рассказал, что хотел бы остаться во французском клубе.

«Конечно, я хочу остаться здесь. «Ницца» — амбициозный проект. Здесь есть все, чтобы добиться успеха.

Нужно обсудить мое будущее с «Динамо», — сказал Беланда.

Напомним, хавбек выступает за «Ниццу» на правах аренды с опцией выкупа за 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ницца» проведет переговоры с «Динамо» о выкупе Беланда.