Никита КРАВЧЕНКО: «Выиграли у Зари за счет желания и работы»

Автор первого гола в ворота луганской «Зари» U-21 динамовец Никита Кравченко поделился впечатлениями от игры в Запорожье.

- Игра была тяжелой. Хорошо, что забили в первом тайме, потому что, если бы не забили, в конце игры было бы непросто. Поле тяжелое, вязкое, и было нелегко на нем играть, в конце матча «подсели» ноги. Но ничего, справились, выиграли, все довольны.

- Вы долго подбирали ключики к обороне «Зари»? Не хватало завершающего паса?

- Почему же, мы часто «вскрывали» оборону, много играли через фланги. Где-то не получалось, но мы над этим работаем.

- Можно сказать, что победа добыта «на классе»?

- Не думаю, что на классе. Мы все старались, все работали, выигрывали эпизоды за счет желания. Да, может быть, по уровню мастерства мы выше, но эта победа была не на классе. Выиграли за счет желания и работы.

- В твоем голе больше экспромта, чувства гола или осознанных, командных действий?

- Тренеры всегда говорят нам, что когда есть возможность на фланге – нужно подавать. После первого навеса мяч выбили, но Тымчик оказался первым на подборе, выбрав правильную позицию, подал еще раз – и уже я оказался «в нужном месте». Я удобно развернулся и пробил в одно касание. Немного повезло.

- В первом тайме активнее выглядел ваш фланг. Таким был план на игру?

- Нет, мне кажется, что просто на противоположном фланге соперники грамотнее играли в обороне, а на левом фланге нам с Османом предоставляли больше свободы действий, и мы разгоняли атаки.

- А во втором тайме – наоборот, активнее смотрелся правый фланг….

- Нам тренеры говорят, что нужно стараться играть через тот фланг, где у соперника есть проблемы. Но я не скажу, что в первом тайме мы играли только через левый, а во втором только через правый. Острота исходила с обоих флангов.

- Первая команда «Динамо» в последних матчах перешла на новую тактическую расстановку. Применялось ли это в тренировках молодежного состава?

- У нас это пока не применяется, но молодые игроки постоянно подключаются к тренировкам первой команды, и там мы сейчас играем по этой схеме. Что-то новое всегда интересно.

- Легко ли тебе взаимодействовать с Корзуном?

- Да, чувствуется, что Никита – более опытный игрок, может придержать мяч, подсказать.

- Ты подключался к тренировкам первой команды и недавно провел за нее матч – в товарищеской встрече с «Ворсклой». Что дал тебе этот опыт? Теперь ты еще увереннее чувствуешь себя в молодежной команде?

- Конечно, это огромный опыт – сыграть почти весь матч за первую команду. Сказать, что теперь чувствую себя намного увереннее, будет преувеличением. Но это были хорошие эмоции, хорошие впечатления. Нужно усердно работать и тренироваться, чтобы и впредь туда попадать.

- В той игре с «Ворсклой» ты закрывал всю бровку?

- Да, первая команда играла по новой схеме, и я был один на фланге. Крайний игрок должен закрывать всю бровку. Конечно, при этом у него намного больше работы, нужны очень хорошие физические кондиции. Но не скажу, что когда есть помощник на фланге, работы становится меньше, ведь при нынешней модели нам нужно постоянно сужаться или играть шире.

- Тебе какая схема больше по душе?

- Сложно сказать. Я готов к любому варианту игры.

- Если вам завтра скажут перестраиваться, это будет сложно?

- Нет, это не проблема. Если вы заметили, Казаков «садился» в оборону третьим центральным, мы с Ледневым смещались в центр, а Михайличенко и Тымчик играли по всей бровке. Поэтому схема была подобной той, которую сейчас использует «основа».