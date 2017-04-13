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Мексиканский футболист пытался провезти в США 22 кг метамфетамина

Игрок «Тихуаны» спрятал наркотики в «запаске»

  • 13.04.2017 18:43
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sport.unian.net. Даниель Гомес
© sport.unian.net. Даниель Гомес

Футболист молодежной команды известного мексиканского клуба «Тихуана» Даниель Гомес был задержан на границе США с 22 килограммами метамфетамина.

21-летний Гомес был задержан 5 апреля при прохождении границы в районе американского Сан-Диего. Запасное колесо при осмотре автомобиля показалось пограничникам слишком тяжелым. Покрышка оказалась набитой пакетами с наркотическим веществом. При дальнейшем осмотре упаковки метамфетамина также были найдены в панелях салона автомобиля.

Футболист, играющий на позиции защитника, полностью отрицает свою причастность к незаконному обороту наркотиков, заявив, что ничего не знал о содержимом салона своей машины.

В четверг федеральный суд в Сан-Диего выпустил постановление об аресте футболиста, который имеет гражданство США. Предварительное слушание в суде назначено на 18 апреля.

Источник — Newsru.com

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