Мексиканский футболист пытался провезти в США 22 кг метамфетамина

Футболист молодежной команды известного мексиканского клуба «Тихуана» Даниель Гомес был задержан на границе США с 22 килограммами метамфетамина.

21-летний Гомес был задержан 5 апреля при прохождении границы в районе американского Сан-Диего. Запасное колесо при осмотре автомобиля показалось пограничникам слишком тяжелым. Покрышка оказалась набитой пакетами с наркотическим веществом. При дальнейшем осмотре упаковки метамфетамина также были найдены в панелях салона автомобиля.

Футболист, играющий на позиции защитника, полностью отрицает свою причастность к незаконному обороту наркотиков, заявив, что ничего не знал о содержимом салона своей машины.

В четверг федеральный суд в Сан-Диего выпустил постановление об аресте футболиста, который имеет гражданство США. Предварительное слушание в суде назначено на 18 апреля.