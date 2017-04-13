Сергей МИЗИН: «Шевченко не боится ставить молодежь в основу, это плюс»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Мизин поделился мнением о состоянии дел в команде Андрея Шевченко.

- Ситуация в нашей отборочной группе сегодня поначалу вызывала сдержанный оптимизм: на зимний перерыв команда Шевченко уходила без поражений, но после неудачи в Хорватии наши шансы несколько снизились…

- Нужно меньше смотреть в таблицу, а больше - верить в наших игроков и тренера. Что еще остается?.. Верить и ждать хороших результатов.

- Все говорят, что Шевченко пытается научить сборную играть в другой футбол - более атакующий, комбинационный…

- Главное изменение - его доверие молодым. Главный тренер - не боится ставить их в состав. Это безусловный плюс.

- Кто из прошедших испытание молодых игроков впечатлил вас больше остальных?

- В последней игре - однозначно Матвиенко. Как для первого матча за сборную, да еще и против хорватов на выезде - он выглядел очень хорошо.

- Есть ли у нас футболисты, которые готовы играть в современный футбол с контролем мяча, или же сейчас не лучший момент в нашей истории, чтобы прививать сборной такую игру?

- Нужно чтобы прошло немного времени. Чтобы подросло поколение исполнителей, которые готовы играть в комбинационный футбол. С физической подготовкой и атлетизмом дела у нас всегда обстояли неплохо, а вот в плане техники мы от ведущих футбольных держав отставали. Будем объективны, у нас и условий нет, чтобы играть в такую вот комбинационную игру. Имею в виду соответствующую инфраструктуру.