БЕРЛУСКОНИ: «Милану нужны инвестиции, которые я не могу обеспечить»

Официальный сайт «Милана» опубликовал обращение Сильвио Берлускони к болельщикам, в котором рассказал о причинах продажи клуба китайским инвесторам.
«Спустя 30 лет я покидаю «Милан», испытывая горе и волнение, но понимая, что в наше время для того, чтобы конкурировать на высшем уровне, нужны инвестиции и ресурсы, которые не способна обеспечить лишь одна семья. Никогда не забуду тех эмоций, которые мне подарил «Милан» и его фанаты. Я навсегда останусь главным фанатом «Милана» — команды, любовь к которой мне привил отец.
Желаю новому руководству добиться даже больших результатов, чем мы. Всем фанатам, игрокам, тренерскому штабу и работникам желаю осуществить свои мечты в жизни и спорте», — говорится в обращении Берлускони.
Источник — ФК Милан
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