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БЕРЛУСКОНИ: «Милану нужны инвестиции, которые я не могу обеспечить»

Бывший президент итальянского клуба обратился к болельщикам

  • 13.04.2017 18:17
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dynamo.kiev.ua. Сильвио Берлускони
© dynamo.kiev.ua. Сильвио Берлускони

Официальный сайт «Милана» опубликовал обращение Сильвио Берлускони к болельщикам, в котором рассказал о причинах продажи клуба китайским инвесторам.

«Спустя 30 лет я покидаю «Милан», испытывая горе и волнение, но понимая, что в наше время для того, чтобы конкурировать на высшем уровне, нужны инвестиции и ресурсы, которые не способна обеспечить лишь одна семья. Никогда не забуду тех эмоций, которые мне подарил «Милан» и его фанаты. Я навсегда останусь главным фанатом «Милана» — команды, любовь к которой мне привил отец.

Желаю новому руководству добиться даже больших результатов, чем мы. Всем фанатам, игрокам, тренерскому штабу и работникам желаю осуществить свои мечты в жизни и спорте», — говорится в обращении Берлускони.

Источник — ФК Милан

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