Бартра пропустит около месяца

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра пропустит около четырех недель из-за повреждения, полученного в результате взрыва возле клубного автобуса перед матчем ЛЧ с «Монако».
Испанцу была сделана операция на правой руке и запястье. И хотя Бартра уже рвется в бой, на восстановление ему потребуется месяц.
Источник — ФК Боруссия Дортмунд
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