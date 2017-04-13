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Бартра пропустит около месяца

Защитнику «Боруссии» была сделана операция на правой руке и запястье

  • 13.04.2017 17:38
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bvb.de
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Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра пропустит около четырех недель из-за повреждения, полученного в результате взрыва возле клубного автобуса перед матчем ЛЧ с «Монако».

Испанцу была сделана операция на правой руке и запястье. И хотя Бартра уже рвется в бой, на восстановление ему потребуется месяц.

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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