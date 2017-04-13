Бартра пропустит около месяца

Газон - это визитная карточка президента, какой газон, такой и президент...

Этот Соболев говорит что поле у него -сплошной травяной газон, только газон у него разного цвета....

Можно только пожелать полтавчанам удачи в их законных требованиях. Только не соскакивать в послед...

Шахтер, кстати, принимает команды на хороших полях, хотя сам бездомный...

Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 13.04.2017 18:03 -2ну ну. покажите ему кто нибудь пункт правил в кото...