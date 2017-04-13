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Николай ПАВЛОВ: «Зарабатывать нужно до 60 ти, после 60 ти - тратить»

Специалист советует своим ровесникам передать дела молодым тренерам

  • 13.04.2017 17:03
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Sport.ua, Николай Павлов
© Sport.ua, Николай Павлов

Экс-наставник «Ворсклы» и «Ильичевца» Николай Павлов предложил способ решения некоторых проблем в украинском футболе.

«Как спасти чемпионат? Выход один. Повторяется ситуация 90‑х. Берем «Днепр». Ушел Кучеревский, ушли ведущие футболисты. Остался Павлов и часть футболистов. Я просто начал с ними работать. Так, как сейчас работает Михайленко в «Днепре». У него нет выбора. Он работает с теми, кто есть. Единственное, у него нет возможностей приглашать футболистов, потому что предшественники такое натворили, что Днепр никого не может подписать.

В нынешнем положении всем командам надо работать с молодежью. Руководители должны доверять молодым тренерам. Мои ровесники должны уйти и не мешать. Все равно они не смогут зарабатывать таких денег, как пять лет назад. Чего вы сидите? Так любите футбол? Я не верю. С семьей и детьми намного лучше. Зарабатывать нужно до 60‑ти, после 60‑ти - тратить! Если они не заработали и пытаются заработать после 60‑ти, то они скорее потеряют лицо.

А молодежи самое время доказывать. Мы 25 лет доказывали, прошли все этапы и должны уйти на заслуженный отдых», - сказал Павлов.

Источник — Журнал «Футбол»

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