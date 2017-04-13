Сильвио Берлускони продал Милан китайскому консорциуму

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони продал 99,93 процента акций клуба китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Йонгхонг Ли.

Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами, еще 90 миллионов – издержки за затраты Fininvest из-за отложенной сделки.

Берлускони занимал пост президента «Милана» в течение 31 года. За это время клуб выиграл 29 трофеев в Италии и Европе.