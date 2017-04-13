Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сильвио Берлускони продал Милан китайскому консорциуму

Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро

  • 13.04.2017 16:45
  • 618 просмотров
  • 1 комментария
Метки
libyaprospect.com. Сильвио Берлускони
© libyaprospect.com. Сильвио Берлускони

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони продал 99,93 процента акций клуба китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Йонгхонг Ли.

Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами, еще 90 миллионов – издержки за затраты Fininvest из-за отложенной сделки.

Берлускони занимал пост президента «Милана» в течение 31 года. За это время клуб выиграл 29 трофеев в Италии и Европе.

Источник — BBC

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 13.04.2017 16:52
    -2
    Наконец. Сильвио Луиджевич, как и Александр Иванович Корейко произошел не от обезьяны, как все остальные граждане, а от коровы. Очень туго соображает, совсем как парнокопытное млекопитающее. Но рад, что отел прошел успешно, пусть и на третий год.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.