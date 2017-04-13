«Динамо» (U-21) в рамках 25-го тура молодежного первенства обыграло в Запорожье луганскую «Зарю» – 0:2.

Команды встречались между собой чуть больше месяца назад, и тогда динамовцы разгромили луганчан – 3:0. По сравнению с тем поединком тренерский штаб «Зари» сделал шесть изменений в составе, выпустив в том числе и футболистов с опытом выступлений в Премьер-лиге – в частности, это касается Ярмаша, Кулача и Бабенко. Относительно динамовцев, то среди игроков, приближенных к первой команде, можно отметить Корзуна, Ореховского и Тымчика.

Несмотря на гостевой статус матча, динамовцы с первых минут по-хозяйски прибрали инициативу к своим рукам и ногам. Первый опасный момент подопечным Унаи Мельгосы удалось создать на 11-й минуте – Ореховский с близкого расстояния замыкал прострел Шапаренко с левого фланга, но направил мяч над перекладиной. А вот на 24-й минуте «бело-синим» повезло больше – Леднев пошел на обострение на правом фланге, ворвавшись в штрафную площадку, его прострел защитники прервали, но далеко выбить мяч не смогли, Тымчик вернул сферу в район 11-метровой отметки, откуда Кравченко в касание слету пробил точно в угол ворот – 0:1.

Динамовцы продолжали активно идти вперед, подолгу разыгрывая свои атаки, однако особенно близко подобраться к воротам не удавалось. Свои владения также были под надежной обороной: все, чем запомнились хозяева за первый тайм, – это неточные удары Авраменко и Кулача после стандартных положений.

После перерыва динамовцы продолжили наседать на ворота «Зари», что довольно быстро принесло свои плоды. На 53-й минуте Тымчик подключился к атаке по правому флангу, получил разрезной пас от партнера, ворвался в штрафную площадь и пробил с острого угла мимо голкипера – 0:2.

Достигнув комфортного преимущества, динамовцы могли продолжать играть в свое удовольствие. И хотя «бело-синие» атаковали много и разнообразно, но итоговый счет остался неизменным. Отметим, что второй матч после травмы провел Богдан Михайличенко – отыграв 34 минуты в предыдущем поединке с «Олимпиком», на этот раз защитник получил целый тайм игрового времени, и выглядел привычно активным на родном левом фланге.

Благодаря этой победе «Динамо» как минимум сохранит свое преимущество над «Шахтером», которое до этого тура составляло пять очков, но «горняки» свой матч против «Олимпика» проведут завтра – в пятницу, 14 апреля.

Чемпионат U-21. 25-й тур

13.04.2017. г. Запорожье, стадион «Торпедо»

«Заря» – «Динамо» – 0:2 (0:1).

«Заря»: Герасименко, Заименко, Авраменко, Бабенко (Терзи, 84), В.Кравченко (Нечипоренко, 50), Ярмаш (к) (Майборода, 72), Шалфеев, Повалий, Безбородько, Белоусов, Кулач.

«Динамо»: Маханьков, Лукьянчук (к), Чоботенко, Тымчик, Осман (Михайличенко, 46), Н.Кравченко, Ореховский, Шапаренко, Леднев (Тарануха, 85), Корзун (Казаков, 61), Щебетун (Русин, 67).

Голы: Н.Кравченко (24), Тымчик (53).

Предупреждены: В.Кравченко (12), Белоусов (56), Шалфеев (75) – Корзун (48).