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Начало работы комиссий клуба болельщиков Металлист 1925

Народная команда даёт старт для деятельности двум комиссиям клуба болельщиков

  • 13.04.2017 16:27
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Начало работы комиссий клуба болельщиков Металлист 1925

    Вчера, как и было обещано учредителями ООО «Авангард», состоялось объединенное заседание правовой комиссии и комиссии стратегического развития народной футбольной команды клуба «Металлист 1925». На заседании присутствовало 8 учредителей ООО «Авангард». Один из соучредителей – Сергей Михайлович Стороженко, представил болельщикам, которые изъявили желание работать в этих двух очень важных и нужных для клуба комиссиях, всех присутствующих учредителей. Затем было знакомство с членами клуба болельщиков. Все учредители остались довольны и были рады такой активности болельщиков, их желанию стать частью клуба, перед которым стоят большие задачи. Затем начались процедурные мероприятия. Они хорошо выписаны в Положении о комиссиях и поэтому проблем, как и что, делать не возникло ни у кого. Сначала члены комиссии по стратегическому развитию избрали единогласным голосованием председателя. Им стал доктор технических наук, и.о. проректора ХНУРЭ по научно-методической работе Игорь Викторович Рубан. Его заместителем стал Александр Леонидович Сидоренко – директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования. Секретарем был избран Николай Александрович Баженов. Николай представился как простой болельщик, в прошлом он активист и участник одной из первых фанатских группировок Харькова «12 сектор».

     Затем прошли выборы в Правовой комиссии. Также единогласно был избран председателем доктор юридических наук, проректор ХНУРЭ с инновационно-корпоративной работы и администрирования Василий Васильевич  Россихин. Его заместителем стал Николай Ильич Титов, заслуженный юрист Украины с 1991 года. Он 10 лет работал председателем  Арбитражного (хозяйственного) суда Харьковской области. А секретарем комиссии стал Марцонь Дмитрий Григорьевич, юрист с огромным стажем работы в юридических органах города Харьков, общественный активист. Все участники комиссии обменялись своими координатами и договорились провести свои расширенные заседание уже в ближайшие дни. Учредители пожелали всем членам комиссий плодотворной работы ради побед и успехов народной команды «Металлист 1925». На днях свою работу начнут остальные 7 комиссий. У руководства ООО «Авангард» Харьков» никогда слова не расходятся с делами. Было заявлено, что комиссии начнут работать в апреле, так и получилось. Напомню, что 25-го января было объявлено о создании клуба болельщиков футбольной команды «Металлист 1925» и на сегодняшний день в клубе состоит уже 273 человека. Надеемся на дальнейший рост числа членов клуба болельщиков и их активное участие в жизнедеятельности народной команды.

Автор — Анатолий Хамаев, Sport.ua

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