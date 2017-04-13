Шахтер пошутил на тему свадьбы племянницы Игоря Суркиса

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Бразилия вернула себе титул чемпиона Южной Америки 17:26 — slavant по сравнению с нашим футзалом это конечно космос...

ОФИЦИАЛЬНО: Полтаве засчитано техническое поражение в матче с Шахтером 17:16 — jekavayp ты и твои кореша, кстати, в прошлом году писали что ДК заставило Александрию, первый матч в Киеве... 17:06 — polesse2016 sasha11206, 13.04.2017 16:23 вместе с WADO-1976, 13.04.2017 16:10 и со своими "дауннецкими ... 17:01 — jekavayp кому ты упал, гопник? какого диалога шо ты бредишь, середина недели а ты не просыхаешь ?