Шахтер пошутил на тему свадьбы племянницы Игоря Суркиса

ФК «Шахтер» разместил на страницах в социальных сетях анонс акции – горняки подарят всем молодоженам, которые зарегистрируют брак 22 апреля, абонементы на матчи и клубные шарфы.
Отметим, что изначально матч «Динамо» — «Шахтер» должен был состояться в субботу, 22 апреля, но был перенесен на пятницу. По неофициальной информации, поединок лидеров чемпионата перенесли из-за свадьбы племянницы Игоря Суркиса. Однако, президент «Динамо» опроверг эту информацию.
Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.