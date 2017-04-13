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Шахтер пошутил на тему свадьбы племянницы Игоря Суркиса

Донецкий клуб сделает подарки молодоженам, которые зарегистрируют брак 22 апреля

  • 13.04.2017 16:14
  • 191 просмотров
  • 2 комментария
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Шахтер пошутил на тему свадьбы племянницы Игоря Суркиса
ФК «Шахтер» разместил на страницах в социальных сетях анонс акции – горняки подарят всем молодоженам, которые зарегистрируют брак 22 апреля, абонементы на матчи и клубные шарфы.
 
 
Отметим, что изначально матч «Динамо» — «Шахтер» должен был состояться в субботу, 22 апреля, но был перенесен на пятницу. По неофициальной информации, поединок лидеров чемпионата перенесли из-за свадьбы племянницы Игоря Суркиса. Однако, президент «Динамо» опроверг эту информацию.

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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Комментарии
    Jovi Burst
      Jovi Burst, 13.04.2017 16:32
    +2
    А в чём шутка?
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    gljdah
    online
      gljdah, 13.04.2017 16:39
    +1
    Jovi Burst, 13.04.2017 16:32
    А в чём шутка?
    В том что шахтар ху..люки!
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