ЛІНКЕ: Посідаємо третє місце за відвідуваністю після Динамо та Шахтаря

Гендиректор клубу «Металіст-1925» Володимир Лінке оцінив високу відвідуваність домашніх матчів своєї команди.

«Нам дуже приємно, що за відвідуваністю ми залишили позаду «Динамо» та «Шахтар. Іще приємніше, що ми поставили рекорд в аматорському чемпіонаті. Та хочу запевнити, що насправді на стадіоні був не 9831 глядач, а набагато більше. За нашою інформацією, близько однієї тисячі глядачів примудрилися без квитка прорватися на стадіон. Це зафіксували відеокамери. З одного боку, це неприємно, і треба випрапвити цю помилку. Та з іншого боку, нас радує те, що уболівальники з величезним бажанням рвуться на футбол. Якщо ж проаналізувати рейтинг усіх українських футбольних клубів, то ми посідаємо третє місце. У поточному сезоні кращі показники відвідуваності мають лише «Шахтар» та «Динамо» - якщо врахувати усі поєдинки чемпіонату. Ми пишаємося цим показником».

Нагадаємо, що на поєдинок аматорської вітчизняної першості завітав аж 9831 глядач. Харківський «Металіст-1925» втер носа усім професійним командам України, у тому числі й «Динамо» та «Шахтарю». На домашній матч киян проти «Олімпіка» прийшов 8361 уболівальник, а зустріч «Шахтар» -- «Чорноморець» зібрала зібрала 7131 глядача. Середній показник відвідуваності останнього туру в елітному дивізіоні склав 4037 уболівальників. Тож аматорський клуб з Харкова більш ніж удвічі перевершив результат елітного ешелону», - сказав Лінке.