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Ибрагимович покинет Манчестер Юнайтед, если команда не выиграет ЛЕ

Вероятным местом продолжения карьеры шведского форварда станет Китай

  • 13.04.2017 15:29
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hairstylesmill.com. Златан Ибрагимович
© hairstylesmill.com. Златан Ибрагимович

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может покинуть команду в конце сезона.

Решиться на такой шаг опытный шведский форвард сможет в том случае, если «красные дьяволы» не выиграют Лигу Европы. Сообщается, что вероятным местом продолжения карьеры Златана станет Китай.

В текущем сезоне 35-летний Ибрагимович провел 27 матче в АПЛ, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник — Mirror

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