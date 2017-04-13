Ибрагимович покинет Манчестер Юнайтед, если команда не выиграет ЛЕ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может покинуть команду в конце сезона.

Решиться на такой шаг опытный шведский форвард сможет в том случае, если «красные дьяволы» не выиграют Лигу Европы. Сообщается, что вероятным местом продолжения карьеры Златана станет Китай.

В текущем сезоне 35-летний Ибрагимович провел 27 матче в АПЛ, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.