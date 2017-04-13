Сразу пятеро игроков «Ювентуса» попали в команду недели Лиги чемпионов от УЕФА. Напомним, что команда Массимилиано Аллегри обыграла в первом матче четвертьфинала каталонскую «Барселону» (3:0) на своем поле.
Состав команды недели от УЕФА:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
Защитники: Филипе Луис, Диего Годин (оба – «Атлетико»), Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (все – «Ювентус»);
Полузащитники: Синдзи Кагава («Боруссия» Д), Килиан Мбаппе («Монако»);
Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»).
Источник — УЕФА
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