Пятеро игроков Ювентуса попали в команду недели Лиги чемпионов

Изначально решение по состоянию газона выносит ГЛАВНЫЙ АРБИТР, А НЕ дядьки в КДК ФФУ, которые явн...

Шановний, не плутайте вимоги до стадіонів для проведення єврокубків з вимогами для проведення мат...

І таки варто офіційно просто взяти та вручити кротам кубок і не грати ані півфінали, ані фінал.

Олімпік, суди з усього , не захотів бабло платити за підігрів поля на протязі тижня - двох до ост...

Игроки шахтера должны сказать спасибо дяде Ринату, за заботу. Жаль что у нас даже в спорте всё ре...

Що, серйозно? А з якого це дива "рекомендацію" без дати, печатки, реєстраційного номера...

Полтава - Илличевец —играй, все нормПолтава - Копанка — играть нельзяПолтава - Нафтовые — играйте...