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Пятеро игроков Ювентуса попали в команду недели Лиги чемпионов

Также в команду вошли 3 футболиста «Атлетико» и по одному игроку «Реала», «Монако» и «Боруссии» Д

  • 13.04.2017 15:20
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juventus.com. Джорджо Кьеллини
© juventus.com. Джорджо Кьеллини

Сразу пятеро игроков «Ювентуса» попали в команду недели Лиги чемпионов от УЕФА. Напомним, что команда  Массимилиано Аллегри обыграла в первом матче четвертьфинала каталонскую «Барселону» (3:0) на своем поле.

Состав команды недели от УЕФА:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
Защитники: Филипе Луис, Диего Годин (оба – «Атлетико»), Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (все – «Ювентус»);
Полузащитники: Синдзи Кагава («Боруссия» Д), Килиан Мбаппе («Монако»);
Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»).

Источник — УЕФА

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