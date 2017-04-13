Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Арьен РОББЕН: «Итог мог быть совсем другим»

Голландский полузащитник «Баварии» разочарован поражением от «Реала» (1:2)

  • 13.04.2017 14:52
  • 273 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Бавария. Арьен Роббен
© ФК Бавария. Арьен Роббен

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Итог мог быть совершенно другой. Мы были способны на большее», - посетовал Арьен Роббен. По сравнению с уверенной победой над «Боруссией» (4:1) на минувших выходных, в матче с «Реалом» по мнению Роббена не хватало «решающего импульса». Во вторник нужно его вернуть.

Источник — ФК Бавария

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.