Арьен РОББЕН: «Итог мог быть совсем другим»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Итог мог быть совершенно другой. Мы были способны на большее», - посетовал Арьен Роббен. По сравнению с уверенной победой над «Боруссией» (4:1) на минувших выходных, в матче с «Реалом» по мнению Роббена не хватало «решающего импульса». Во вторник нужно его вернуть.
Источник — ФК Бавария
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