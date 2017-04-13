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Семин хочет сохранить в составе Локомотива Тараса Михалика

Наставник «железнодорожников» рассчитывает на продление контракта с украинцем

  • 13.04.2017 14:51
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ФК Локомотив. Тарас Михалик
© ФК Локомотив. Тарас Михалик

Тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выступает за то, чтобы сохранить в составе команды ее лидеров — Тараса Михалика, Рената Янбаева и Маркеса Майкона. Заканчивающиеся летом 2017 года контракты ведущих игроков должны быть продлены, заявил Юрий Семин.

– Семин очень ценит Майкона, Михалика и Янбаева, — рассказал источник, знакомый с ситуацией в клубе. — С приходом Юрия Павловича эти футболисты, с которыми специалисту уже приходилось работать ранее, достигли заметных успехов. Тренер знает их способности, рассчитывает на них в будущем и заинтересован в пролонгации контрактов с каждым из этих игроков. Однако на сегодня позиции самого Семина в «Локомотиве» довольно шаткие: многое как в этом вопросе, так и в большинстве остальных будет зависеть от того, сумеет ли он выполнить главную задачу клуба в нынешнем сезоне — попасть в еврокубки.

Желание продолжить сотрудничество с Тарасом Михаликом, Ренатом Янбаевым и Маркесом Майконом «Известиям» подтвердил сам Юрий Семин.

– Я действительно хотел бы, чтобы контракты с Майконом, Михаликом и Янбаевым были продлены, — заявил наставник «железнодорожников».​​​​​​​

Источник — Известия

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