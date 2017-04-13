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Степаненко и Дентиньо вернулись в общую группу

«Шахтер» готовится к поединку против «Олимпика»

  • 13.04.2017 14:46
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» продолжает подготовку к матчу 25-го тура украинской Премьер-лиги против «Олимпика».

Лидеры чемпионата на время сменили привычное поле спортивной базы «Святошин», и сегодняшняя сессия прошла в пгт Ворзель неподалеку от Киева. Полуторачасовое занятие состояло из ряда игровых упражнений. Поработав над точностью передач с флангов, «горняки» провели двусторонку на все поле, а в концовке, разделившись на три команды, организовали мини-турнир.

По отдельной программе тренировался Иван Ордец. Отметим возвращение в общую группу Тараса Степаненко и Дентиньо.

Донецкое дерби «Олимпик» – «Шахтер» состоится 15 апреля в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Начало в 17:00.

Источник — ФК Шахтер

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