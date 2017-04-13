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МИЗИН: «В Москве мы жили в посольстве, на крышах дежурили снайперы»

Экс-игрок сборной Украины – о матче против России

  • 13.04.2017 14:40
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ФК Динамо Киев. Сергей Мизин
© ФК Динамо Киев. Сергей Мизин

Бывший игрок сборной Украины Сергей Мизин вспомнил легендарный матч против России (1:1), который был сыгран в 1999 году на стадионе «Лужники» в Москве.

- Атмосфера вокруг матча царила особая?
- Ажиотаж был дичайший. Ведь это был первый и последний раз после распада Советского Союза, когда две наши сборные попали в одну группу. А тут еще и такой сюжет: последняя игра отборочного цикла решает все. Победа гарантировала нам первое место в группе, ничья - участие в стыковых матчах, а поражение выбрасывало из отборочного турнира. Отсюда и «котлован» страстей. В Киеве, между прочим, было то же самое: все билеты были заблаговременно раскуплены. А в Москве нас от греха подальше поселили в посольстве Украины и тщательно охраняли. На крыше, как водится, дежурили снайперы. По городу мы особо не гуляли.

- Влияние прессы ощущали?
- Мы старались не смотреть телевизор и не слушать радио. Но полностью оградить себя от внешнего мира не удавалось. Помнится, были популярны какие-то лозунги на мотив «Аргентина - Ямайка  - 5:0». Только вместо Аргентины упоминались россияне, а нам была уготована роль Ямайки. Ну и, конечно, знаменитое «Бей, Хохлов, спасай Россию…». Так или иначе, хочешь не хочешь, но в сознание это проникало. Нас такие вещи только подстегивали.

- Было чувство, что Украина - не фаворит встречи?
- После провала на старте Россия очень хорошо провела концовку отборочного цикла: они выиграли на «Стад де Франс» у действующих чемпионов мира французов, и мы прекрасно понимали, куда мы едем. Трибуны гнали хозяев вперед. Все лидеры были в оптимальной форме. Костяк при Романцеве составляли спартаковцы - Филимонов, Хлестов, Тихонов, Титов, ну и легионеры - Онопко, Карпин, Аленичев, Хохлов… Мы осознавали, что они на ходу, и от нас требовали одного - не проиграть!

- Какие моменты из этого матча кроме голевых до сих пор стоят перед глазами?
- Две моих возможности забить. Оба раза пробил головой. В первый - после штрафного, когда Онопко вынес мяч из пустых ворот. А во второй - после прострела Олега Лужного я оказался на отличной позиции, но Серега Ребров решил пробить через себя и помешал мне, как следует, вложиться в мяч.  

- Пока мяч летел в сторону Филимонова, вам не показалось, что момент пропал даром?
- Мы об этом не думали. Все хотели добить мяч в ворота, настрой был сумасшедший. Когда мяч влетел в сетку, мы даже не осознали, как именно это случилось.

- Можно ли сказать, что это был один из самых счастливых моментов в вашей карьере?
- Однозначно - да.

- Что было после матча? Раздевалка сборной Украины напоминала приемную для высоко поставленных лиц?
- К нам заходили руководители обеих стран. Все произносили теплые слова, даже председатель правительства Российской Федерации... 

Михаил СПИВАКОВСКИЙ

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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