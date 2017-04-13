Правительство Ростовской области намерено продать ФК Ростов

Правительство Ростовской области готово продать свою часть акций футбольного клуба «Ростов» серьезному покупателю. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.

«Клуб работает стабильно, финансы оздоровлены, и мы очень рассчитываем, что эта работа привлечет спонсоров. Мы находимся в переговорах с рядом компаний. Если будет серьезный покупатель, правительство Ростовской области готово за чисто символическую сумму продать свои акции, гарантируя сохранение помощи и поддержку футбольному клубу в будущем. Мы понимаем, что клуб с долгами и «кредиторкой» не был никому интересен, поэтому надеемся, что это (погашение задолженностей) может сыграть решающую роль», - сказал Гуськов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы собственником клуба был бизнес, а не орган власти в лице правительства Ростовской области. Если будет серьезный покупатель, то мы готовы рассмотреть возможность продажи всего пакета акций», - добавил он.

«Для нас важно, чтобы был серьезный партнер, благодаря которому клуб смог бы стабильно работать, развиваться и улучшать результаты. Интерес есть со стороны нескольких компаний. Информацию об условиях, на которые готово пойти правительство области, мы им предоставили», - отметил вице-губернатор.

«Ростов» занимает восьмое место в чемпионате России сезона-2016/17, в 22 матчах набрав 32 очка. При этом в российском первенстве-2015/16 он занял второе место, выйдя в Лигу чемпионов, где занял третье место в группе. В Лиге Европы, куда попал из Лиги чемпионов, «Ростов» добрался до 1/8 финала.