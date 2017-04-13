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Роман САНЖАР: «Шахтер после поражения будет максимально мотивирован»

Наставник «Олимпика» поделился ожиданиями от встречи с донецким клубом

  • 13.04.2017 14:10
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ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар

Завтра «Олимпик» будет принимать «Шахтер». Подопечные Романа Санжара готовятся к поединку немного в подавленном настроении, ведь в прошлом туре без шансов проиграли «Динамо» 0:4. О том, как команда настраивается на поединок с «горняками», тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал в интервью.

- В каком психологическом состоянии Ваши игроки?
- Все переживают и, конечно, всем неприятно от той игры (с «Динамо» - прим. footballua.tv). В этом и смысл: одни переживают, их это угнетает, и они проваливаются, другие, наоборот, собираются с мыслями, проводят анализ и от поражений становятся сильнее.

- То, что «Шахтер» тоже проиграл в прошлом туре – плюс или минус?
- Думаю, что минус. Даже они оступаются, но я уверен, что «Шахтер» после поражения будет максимально мотивирован, особенно учитывая, что мы сыграли с ними предыдущие матчи вничью. Нас ожидает очень непростая игра.

Источник — ТК Футбол

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