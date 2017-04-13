Блеск и нищета четвертьфиналов

Напоминаю этот обзор не от футбольного эксперта. Это взгляд зрителя – одного из вас. Он делится с Вами своими впечатлениями и наблюдениями. Вы вправе не соглашаться с ним и высказывать собственное мнение.

Прежде всего, еще раз результаты.

«Ювентус» - «Барселона» - 3:0

«Боруссия» - «Монако» - 2:3

«Бавария» - «Реал» - 1:2

«Атлетико» - «Лестер» - 1:0

Что увидел я? Общее впечатление – четвертьфиналы, в целом, удались. Теперь по нашим привычным полочкам.

Зрелищность. Начну с того, что три гола за игру, в среднем – это весьма приличный показатель для такого уровня. Попутно отметим небывалую бескомпромиссность нынешних плей-офф: в двадцати весенних матчах зафиксирована всего одна ничья.

Самый смотрибельный из первых четвертьфиналов состоялся в Мюнхене – дюжина голевых моментов.

Турин и Дортмунд также «выполнили норму» зрелищности – в обоих случаях можно было наблюдать голевой момент чаще, нежели раз в десять минут.

А вот поединок в Мадриде решительным образом не вписывается в эту яркую картину маслом. Два голевых шанса, один из которых «левый», и оба в первые полчаса игры – это никак не уровень ¼ финала Лиги чемпионов. Лично я во втором тайме, пока соперники успешно мешали друг другу играть, отчаянно боролся со сном.

Интрига. Раньше всего она умерла в Турине. Второй гол Дибалы на 22-й минуте однозначно предзнаменовал итоговый триумф «Ювентуса». В оставшиеся три четверти матча «Барселона», безусловно, имела возможности забить, но только не отыграться. Да и в общем выглядела как-то обреченно. Пусть и не настолько, как в Париже.

В Мадриде все решилось на шесть минут позже. После этого, как оказалось (если Вы, конечно, не гурман, смакующий тактические заморочки, и не ценитель мужской борьбы за мяч), можно было смело выключать телевизор.

В Мюнхене предвестником кончины интриги стал ответный гол Роналду на 47-й минуте. После него у «Баварии» не было ни единого шанса. Но все же окончательно занавес упал здесь еще 14 минут спустя, когда был удален Мартинес. Оставшись в меньшинстве, хозяева поля выглядели откровенно беспомощными.

Единственный матч, в котором интрига восторжествовала, состоялся, пусть и с опозданием, в Дортмунде. Обамеянг мог спасти от поражения «Боруссию» уже в компенсированное время, но промахнулся.

Словом, интригой не удовлетворен. Хошь, как хошь, а маловато будет!

Логика. Наиболее близок к закономерному счет в Мюнхене. Разве что «Реал» «наиграл» еще на голешник. Примечательно, что абсолютно логичным счет был до удаления, а дальше – Вы знаете.

«Ювентус», конечно же, был достоин победы, но не то, чтобы крупной. Итоговый счет обусловлен лишь разницей в реализации моментов. По их же общей пропорции вырисовывалось, что-то где-то, 2:1. Но, как говорится, кто «Барсе» доктор? Забивать нужно, сеньоры Иньеста и Суарес! И не все пропускать, герр Тер Штеген! Соперник же использовал три шанса из пяти-шести.

«Атлетико» как бы и был ближе к победе по игре, но если разобраться в подробностях, то полторы голевые возможности (совесть не позволяет считать этот пенальти полноценной), на мой взгляд, не показатель, равноценный преимуществу в один мяч. Да знаю-знаю, команда Симеоне способна выжимать голы из ничего, а дальше играть по счету. И все же.

Ну, и категорически несправедлив счет в Дортмунде. С учетом общего равенства голевых моментов и некоторых деталей, о коих речь пойдет ниже.

Судейство. В каждом из четырех матчей арбитрам было, что предъявить. Зову на помощь профессионала – своего зарубежного консультанта. Ибо в данном случае дилетантизм неуместен.

«Ювентус» - «Барселона». 69-я минута, при счете 3:0 – рука в штрафной у Кьелини. «60 на 40, в пользу пенальти». Поляк Марциняк, его не назначивший, признается нами лучшим. Но лишь лучшим из худших - методом исключения.

«Бавария» - «Реал». 45-я минута, при 1:0 – пенальти в ворота Наваса (итальянец Риццоли). «Игры рукой не было». А ведь, забей Видаль второй мяч, и мы бы могли увидеть совершенно иное развитие событий.

«Боруссия» - «Монако». 19-я минута – засчитанный гол Мбаппе из офсайда. Результативная ошибка. Однако это не все, что мы «инкриминируем» итальянцу Орсато. «В районе 75-й минуты (при 1:2) не показал вторую желтую Папастотопулосу, особенно учитывая то, что карточки раздавал направо и налево, а там был и срыв атаки и грубое нарушение». Налицо серьезные ошибки в обе стороны.

«Атлетико» - «Лестер». 28-я минута – пенальти в ворота Шмейхеля за фол Олбрайтона. «Нарушение до штрафной». Эта судейская ошибка решила исход встречи, посему худшим признаем шведа Эрикссона.

В целом, констатирую обилие грубых ляпсусов, и да – соглашусь с необходимостью видеоповторов.

Везение. Фортуна не отметилась лишь в Турине.

«Лестеру» повезло уже на 4-й минуте, когда удар Коке пришелся в стойку ворот.

Та же подруга вратаря вступилась и за «Баварию» на 18-й минуте. Правда, в нее мяч отскочил уже после касания Нойера, которого она подстраховала.

Но обе эти команды все же проиграли свои матчи. А главным везунчиком следует признать «Монако». После поддержки Фемиды в виде подаренного гола из офсайда через 16 минут последовал еще и автогол товарища Бендера. «Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе». В нашем случае, в «Боруссии».

0:2 на 35-й минуте, и два таких удара судьбы (и судьи) для команды, пережившей накануне, мягко выражаясь, стресс. И после второго тайма в исполнении «Боруссии» могу сказать: эта команда из тех, что заставляют за себя болеть. И мои симпатии по-прежнему на ее стороне.

Личности. Вне конкуренции для меня в этом раунде был Роналду: пять участий в ключевых эпизодах игры и оба гола «Реала».

Выделю также трио, имеющее по три участия в моментах, которые считаю голевыми. При этом Мбапе из «Монако» сделал дубль и заработал пенальти, Дибала из «Ювентуса» также забил дважды, а на счету Кагавы из «Боруссии» гол + пас.

Самой яркой личностью среди вратарей, невзирая на пропущенные мячи, назову Нойера из «Баварии» с пятью приличными сэйвами.

Голы. Вот здесь все для меня сегодня на редкость сложно. Могу лишь сказать, что, на мой взгляд, выбирать следует между голами «Боруссии» и «Реала».

А ежели по некотором размышлении, лично мне, пожалуй, больше по душе мяч, забитый Кагавой, который продемонстрировал индивидуальное мастерство на ограниченном пространстве, переиграв фактически троих соперников.

Да и многоходовка Герреро – Обамеянг – Кагава – Дембеле впечатлила изрядно. Но это все – дело вкуса.

Симпатии и антипатии. Ну, про «Боруссию» Вы уже в курсе. А наилучший футбол, как по мне, продемонстрировал «Реал». Правда, в этом ему существенно поспособствовала игра в большинстве.

«Ювентус»? Как для классического «Ювентуса» - великолепно. Но не Команда тура. На всякий случай, еще раз: тут мы говорим о личных симпатиях по итогам увиденного.

А вот «Лестер» я пока в четвертьфинале попросту не увидел. На мой взгляд, зажился ты в городе, Копченый… Хотя, поглядим «ответку»: это впечатление от конкретного матча.

Прогнозы. Дело неблагодарное, как известно. Ляпнешь сдуру, а потом тебе это будут вспоминать.

И все же рискну предсказать вылет «Барселоны», не будучи в этом большим оригиналом. Да, я говорил это еще после парижского погрома, но с таким счастьем трудно было не остаться на свободе. Как там, у Станиславского? Не ве-рю. Пора бы и честь знать.

Следующим, видимо, на выход попросят «Лестер». Буду рад ошибиться, но только в том случае, если он докажет свое игрой, а не стечением обстоятельств. А это вряд ли.

«Баварии» и «Боруссии» желательно выигрывать в два мяча на чужом поле. И в гостях у «Реала» сделать это будет неизмеримо сложнее. Но оправится ли «Боруссия» от неудачи настолько, чтобы загнать «Монако» в глухой угол в его же логове? В любом случае, здесь вновь стоит ожидать зрелища, а это для меня главное.

Очень может статься, что все полуфиналисты формально были определены уже в первых матчах. Но так ли это на самом деле – узнаем через неделю.