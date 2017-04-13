Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Блеск и нищета четвертьфиналов

Акценты на матчах Лиги чемпионов

  • 13.04.2017 14:01
  • 390 просмотров
  • 0 комментария
Метки
realmadrid.com
© realmadrid.com

Напоминаю этот обзор не от футбольного эксперта. Это взгляд зрителя – одного из вас. Он делится с Вами своими впечатлениями и наблюдениями. Вы вправе не соглашаться с ним и высказывать собственное мнение.

Прежде всего, еще раз результаты.

«Ювентус» - «Барселона» -  3:0

«Боруссия» - «Монако» -  2:3

«Бавария» - «Реал» -  1:2

«Атлетико» - «Лестер»1:0

Что увидел я? Общее впечатление – четвертьфиналы, в целом, удались. Теперь по нашим привычным полочкам.

Зрелищность.  Начну с того, что три гола за игру, в среднем – это весьма приличный показатель для такого уровня. Попутно отметим небывалую бескомпромиссность нынешних плей-офф: в двадцати весенних матчах зафиксирована всего одна ничья.

Самый смотрибельный из первых четвертьфиналов состоялся в Мюнхене – дюжина голевых моментов.

Турин и Дортмунд также «выполнили норму» зрелищности – в обоих случаях можно было наблюдать голевой момент чаще, нежели раз в десять минут.

А вот поединок в Мадриде решительным образом не вписывается в эту яркую картину маслом. Два голевых шанса, один из которых «левый», и оба в первые полчаса игры – это никак не уровень ¼ финала Лиги чемпионов. Лично я во втором тайме, пока соперники успешно мешали друг другу играть, отчаянно боролся со сном.

Интрига.  Раньше всего она умерла в Турине. Второй гол Дибалы на 22-й минуте однозначно предзнаменовал итоговый триумф «Ювентуса». В оставшиеся три четверти матча «Барселона», безусловно, имела возможности забить, но только не отыграться. Да и в общем выглядела как-то обреченно. Пусть и не настолько, как в Париже.

В Мадриде все решилось на шесть минут позже. После этого, как оказалось (если Вы, конечно, не гурман, смакующий тактические заморочки, и не ценитель мужской борьбы за мяч), можно было смело выключать телевизор.

В Мюнхене предвестником кончины интриги стал ответный гол Роналду на 47-й минуте. После него у «Баварии» не было ни единого шанса. Но все же окончательно занавес упал здесь еще 14 минут спустя, когда был удален Мартинес. Оставшись в меньшинстве, хозяева поля выглядели откровенно беспомощными.

Единственный матч, в котором интрига восторжествовала, состоялся, пусть и с опозданием, в Дортмунде. Обамеянг мог спасти от поражения «Боруссию» уже в компенсированное время, но промахнулся.

Словом, интригой не удовлетворен. Хошь, как хошь, а маловато будет!

Логика.  Наиболее близок к закономерному счет в Мюнхене. Разве что «Реал» «наиграл» еще на голешник. Примечательно, что абсолютно логичным счет был до удаления, а дальше – Вы знаете.

«Ювентус», конечно же, был достоин победы, но не то, чтобы крупной. Итоговый счет обусловлен лишь разницей в реализации моментов. По их же общей пропорции вырисовывалось, что-то где-то, 2:1. Но, как говорится, кто «Барсе» доктор? Забивать нужно, сеньоры Иньеста и Суарес! И не все пропускать, герр Тер Штеген! Соперник же использовал три шанса из пяти-шести.

«Атлетико» как бы и был ближе к победе по игре, но если разобраться в подробностях, то полторы голевые возможности (совесть не позволяет считать этот пенальти полноценной), на мой взгляд, не показатель, равноценный преимуществу в один мяч. Да знаю-знаю, команда Симеоне способна выжимать голы из ничего, а дальше играть по счету. И все же.

Ну, и категорически несправедлив счет в Дортмунде. С учетом общего равенства голевых моментов и некоторых деталей, о коих речь пойдет ниже.

Судейство.  В каждом из четырех матчей арбитрам было, что предъявить. Зову на помощь профессионала – своего зарубежного консультанта. Ибо в данном случае дилетантизм неуместен.

«Ювентус» - «Барселона».  69-я минута, при счете 3:0 – рука в штрафной у Кьелини. «60 на 40, в пользу пенальти». Поляк Марциняк, его не назначивший, признается нами лучшим. Но лишь лучшим из худших - методом исключения.

«Бавария» - «Реал».  45-я минута, при 1:0 – пенальти в ворота Наваса (итальянец Риццоли). «Игры рукой не было». А ведь, забей Видаль второй мяч, и мы бы могли увидеть совершенно иное развитие событий.

«Боруссия» - «Монако».   19-я минута – засчитанный гол Мбаппе из офсайда. Результативная ошибка. Однако это не все, что мы «инкриминируем» итальянцу Орсато. «В районе 75-й минуты (при 1:2) не показал вторую желтую Папастотопулосу, особенно учитывая то, что карточки раздавал направо и налево, а там был и срыв атаки и грубое нарушение». Налицо серьезные ошибки в обе стороны.

«Атлетико» - «Лестер».  28-я минута – пенальти в ворота Шмейхеля за фол Олбрайтона. «Нарушение до штрафной». Эта судейская ошибка решила исход встречи, посему худшим признаем шведа Эрикссона.

В целом, констатирую обилие грубых ляпсусов, и да – соглашусь с необходимостью видеоповторов.

Везение.  Фортуна не отметилась лишь в Турине.

«Лестеру» повезло уже на 4-й минуте, когда удар Коке пришелся в стойку ворот.

Та же подруга вратаря вступилась и за «Баварию» на 18-й минуте. Правда, в нее мяч отскочил уже после касания Нойера, которого она подстраховала.

Но обе эти команды все же проиграли свои матчи. А главным везунчиком следует признать «Монако». После поддержки Фемиды в виде подаренного гола из офсайда через 16 минут последовал еще и автогол товарища Бендера. «Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе». В нашем случае, в «Боруссии».

0:2 на 35-й минуте, и два таких удара судьбы (и судьи) для команды, пережившей накануне, мягко выражаясь, стресс. И после второго тайма в исполнении «Боруссии» могу сказать: эта команда из тех, что заставляют за себя болеть. И мои симпатии по-прежнему на ее стороне.

Личности.  Вне конкуренции для меня в этом раунде был Роналду: пять участий в ключевых эпизодах игры и оба гола «Реала».

Выделю также трио, имеющее по три участия в моментах, которые считаю голевыми. При этом Мбапе из «Монако» сделал дубль и заработал пенальти, Дибала из «Ювентуса» также забил дважды, а на счету Кагавы из «Боруссии» гол + пас.

Самой яркой личностью среди вратарей, невзирая на пропущенные мячи, назову Нойера из «Баварии» с пятью приличными сэйвами.

Голы.  Вот здесь все для меня сегодня на редкость сложно.  Могу лишь сказать, что, на мой взгляд, выбирать следует между голами «Боруссии» и «Реала».

А ежели по некотором размышлении, лично мне, пожалуй, больше по душе мяч, забитый Кагавой, который продемонстрировал индивидуальное мастерство на ограниченном пространстве, переиграв фактически троих соперников.

Да и многоходовка Герреро – Обамеянг – Кагава – Дембеле впечатлила изрядно. Но это все – дело вкуса.

Симпатии и антипатии.  Ну, про «Боруссию» Вы уже в курсе. А наилучший футбол, как по мне, продемонстрировал «Реал». Правда, в этом ему существенно поспособствовала игра в большинстве.

«Ювентус»? Как для классического «Ювентуса» - великолепно. Но не Команда тура. На всякий случай, еще раз: тут мы говорим о личных симпатиях по итогам увиденного.

А вот «Лестер» я пока в четвертьфинале попросту не увидел. На мой взгляд, зажился ты в городе, Копченый…  Хотя, поглядим «ответку»: это впечатление от конкретного матча.

Прогнозы.  Дело неблагодарное, как известно. Ляпнешь сдуру, а потом тебе это будут вспоминать.

И все же рискну предсказать вылет «Барселоны», не будучи в этом большим оригиналом. Да, я говорил это еще после парижского погрома, но с таким счастьем трудно было не остаться на свободе. Как там, у Станиславского? Не ве-рю. Пора бы и честь знать.

Следующим, видимо, на выход попросят «Лестер». Буду рад ошибиться, но только в том случае, если он докажет свое игрой, а не стечением обстоятельств. А это вряд ли.

«Баварии» и «Боруссии» желательно выигрывать в два мяча на чужом поле. И в гостях у «Реала» сделать это будет неизмеримо сложнее. Но оправится ли «Боруссия» от неудачи настолько, чтобы загнать «Монако» в глухой угол в его же логове? В любом случае, здесь вновь стоит ожидать зрелища, а это для меня главное.

Очень может статься, что все полуфиналисты формально были определены уже в первых матчах. Но так ли это на самом деле – узнаем через неделю.

Автор — Игорь Юрич, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.