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Дибала продлил контракт с Ювентусом

Новое соглашение футболиста действительно до 2022-го года

  • 13.04.2017 13:44
  • 132 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Ювентус
© ФК Ювентус

23-летний аргентинский форвард Пауло Дибала продлил контракт с туринским «Ювентусом». Срок нового соглашения истекает летом 2022-го года.

В текущем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €50 миллионов.

Источник — ФК Ювентус

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Комментарии
    Diver_Kiev1
    online
      Diver_Kiev1, 13.04.2017 14:24
    0
    Напишу 2 коммента. По + посмотрим мнение народа .. ))

    1) Клаусула теперь 150 кк ?
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    Diver_Kiev1
    online
      Diver_Kiev1, 13.04.2017 14:25
    0
    1) Клаусула теперь 100 кк ?
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    Diver_Kiev1
    online
      Diver_Kiev1, 13.04.2017 14:25
    0
    Ладно ... 3-й ...

    3) 1) Клаусула теперь 200 кк ?
    Ссылка
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