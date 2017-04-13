Дибала продлил контракт с Ювентусом

23-летний аргентинский форвард Пауло Дибала продлил контракт с туринским «Ювентусом». Срок нового соглашения истекает летом 2022-го года.
В текущем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач.
Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €50 миллионов.
Источник — ФК Ювентус
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