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Дибала продлил контракт с Ювентусом 14:25 — Ладно ... 3-й ... 3) 1) Клаусула теперь 200 кк ? 14:25 — 1) Клаусула теперь 100 кк ? 14:24 — Напишу 2 коммента. По + посмотрим мнение народа .. )) 1) Клаусула теперь 150 кк ?