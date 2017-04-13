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Килиан МБАППЕ: «Хотел доказать, что могу приносить пользу команде»

Форвард «Монако» отметился дублем в ворота дортмундской «Боруссии»

  • 13.04.2017 13:16
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ФК Монако. Килиан Мбаппе
© ФК Монако. Килиан Мбаппе

Очень может быть, что на наших глазах первые шаги в большом футболе делает великий нападающий. В гостевом матче с «Боруссией» Килиан Мбаппе оформил дубль и помог «Монако» победить со счетом 3:2. Отличная заявка на выход в полуфинал.

Мбаппе установил два рекорда Лиги чемпионов. Стал самым молодым автором дубля в плей-офф и первым 18-летним футболистом, который забил три гола (или более) на кубковой стадии турнира. Сначала Мбаппе огорошил «Манчестер Сити» в обоих матчах 1/8 финала, а теперь навел шороху в Дортмунде.

Пускай Мбаппе без энтузиазма отнесся к тому, что его оставили на лавке в двух матчах чемпионата Франции, время показало, что Леонарду Жардим отлично понимает, как обращаться со своим сокровищем. «Он не играл с «Анже», чтобы на 100% быть готовым к этой встрече», - сказал Жардим после победы в Дортмунде.

Эффект в полной мере проявился на 19-й минуте, когда Мбаппе с нескольких метров добил мяч в пустой угол. Но еще до этого юный форвард заработал пенальти, который реализован не был. «После двух матчей в запасе рвался проявить себя, - сказал Мбаппе. - Хотел доказать, что могу приносить пользу команде. Думаю, доказал».

Скромняга. На 79-й минуте, когда лидерство «Монако» в счете казалось хрупким, Мбаппе оформил дубль. Перехватил пас Лукаша Пищека, продвинулся вперед и не оставил Роману Бюрки ни единого шанса. Когда Дортмунд был близок к тому, чтобы сравнять счет, он продемонстрировал удивительное для 18-летнего парня хладнокровие.

«Я всегда справлялся с давлением и старался не изменять себе. Пока все работает, так что я буду продолжать в том же духе», - подчеркнул недавний дебютант взрослой сборной Франции. В активе Мбаппе 21 гол во всех турнирах этого сезона, включая четыре точных удара в Лиге чемпионов.

«Мбаппе все время прогрессирует, - добавил Жардим. - Он играет за нас второй год и трудится не покладая рук. Килиан прекрасно понимает суть футбола, и мы очень довольны его игрой. Не только сегодня».

Манерой игры Мбаппе напоминает Тьерри Анри, который тоже выступал за монегасков. В дебютной кампании в Лиге чемпионов бывший нападающий сборной Франции отличился семь раз и помог клубу выйти в полуфинал. Правда, Анри тогда уже было 20 лет.

Победа в Дортмунде позволяет Мбаппе надеяться на продолжение борьбы. После матча он говорил, словно матерый профессионал с сотнями матчей за плечами: «Сыграли хорошо, но кое над чем нужно поработать. Впереди ответная игра. Надо пахать и пока что сосредоточиться на следующем матче в чемпионате Франции».

Источник — УЕФА

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