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Юрий Калитвинцев продолжит возглавлять московское Динамо

Украинский специалист будет тренировать московскую команду и в РПЛ

  • 13.04.2017 12:52
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ФК Динамо Москва. Юрий Калитвинцев
© ФК Динамо Москва. Юрий Калитвинцев

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев продолжит работу с командой в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), заявил генеральный директор «бело-голубых» Евгений Муравьев.

Футболисты «Динамо» в среду в случае победы над «Химками» в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) могли досрочно оформить возвращение в РФПЛ, но «бело-голубые» сыграли вничью - 0:0. Однако ничья в матче «Балтика» - «СКА-Хабаровск» (0:0), который стартовал на полчаса позже игры в Химках, позволила «Динамо» завоевать путевку в премьер-лигу уже по итогам этого тура.

«Конечно, тренерский штаб во главе с Калитвинцевым остается, он будет работать и дальше, как и работал», - ответил Муравьев по телефону на вопрос, продолжит ли Калитвинцев работать с «Динамо» в РФПЛ.

В активе «Динамо» стало 69 очков, что на 22 балла больше, чем у идущего на третьем месте «СКА-Хабаровска». Командам осталось провести в первенстве ФНЛ по семь матчей. По регламенту турнира, команды, занявшие два первых места по итогам сезона, напрямую выходят в РФПЛ.

Источник — Р-Спорт

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