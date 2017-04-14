Заря – Динамо. Анонс

С наступлением весны концентрация противостояний максимальной пробы в чемпионате только повышается, и в то время, пока на улице всё теплее, болельщикам предлагается меню из вовсе жарких баталий.

Откроется 25-й тур пятничным вечером одним из центральных противостояний чемпионата. Дистанции между представителями лидирующей тройки настолько велики, что вероятность каких-то рокировок в ней крайне мала. Впрочем, это не уменьшает степень интриги, которую несет в себе матч в Запорожье. Каждой из сторон есть что доказывать и себе, и болельщикам.

«Команды ставят перед собой задачу – попробовать не проиграть «Динамо» и «Шахтеру», мы же ставим задачу – попробовать выиграть», – такие слова генерального директора «Зари» накануне сегодняшнего матча только добавляют остроты в ожидание встречи. Хотя, как раз Сергей Рафаилов вправе делать такие заявления, ведь за последние пару лет очков с «Зарей» действительно не досчитывались как киевляне, так и дончане.

В стане «Динамо» накануне визита в Запорожье говорят о новой тактической схеме, прививаемой команде. Впрочем, и Юрий Вернидуб, и Артур Рудько синхронно поделились своими мыслями, что суть игры киевлян, в первую очередь, будет крыться не в каких-то тактических построениях. «Главное – желание и самоотдача, которую демонстрируют игроки, а не новая схема», – заявил голкипер киевлян. «Они играют в ту же схему, в которую пытаемся играть и мы, и она легко трансформируется», – сказал Юрий Вернидуб. Так что придавать большого значения этому фактору вряд ли стоит.

Любопытно, что объединяют нынешние «Динамо» и «Зарю» то, что обе команды зимой лишились своих лучших бомбардиров: Жуниор Мораес и Александр Караваев уехали в другие чемпионаты. Впрочем, такие статусы оперативно стали перетягивать на себя другие исполнители: уже сложившийся лидер Андрей Ярмоленко и такой себе необузданный юноша Деннис Бонавентуре. Календарный год луганская команда начала как раз с домашнего матча против киевлян, уступив – 1:2. Нигериец забил первый мяч в том поединке, а вот украинец не забивал «Заре» уже почти три года.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:

«Заря»: А. Шевченко, Гордиенко, Пилявский, Форстер, Соболь, Харатин, Гречишкин, Сухоцкий, Петряк, Паулиньо, Бонавентуре

«Динамо»: Коваль, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелев, Антунеш, Ярмоленко, Беседин, Гармаш

Котировки букмекеров:

Марафон: 6,50 – 4,45 – 1,51

Bwin: 6,50 – 4,25 – 1,40

William Hill: 5,50 – 4,43 – 1,44

14 апреля, пятница