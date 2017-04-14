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25-й тур
Заря
:
Динамо Киев
14.04.2017 19:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Динамо. Анонс

Бомбардиры уходят и приходят, но не все забивают

  • 14.04.2017 10:00
  • 143 просмотров
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fpl.ua
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С наступлением весны концентрация противостояний максимальной пробы в чемпионате только повышается, и в то время, пока на улице всё теплее, болельщикам предлагается меню из вовсе жарких баталий.
 
Откроется 25-й тур пятничным вечером одним из центральных противостояний чемпионата. Дистанции между представителями лидирующей тройки настолько велики, что вероятность каких-то рокировок в ней крайне мала. Впрочем, это не уменьшает степень интриги, которую несет в себе матч в Запорожье. Каждой из сторон есть что доказывать и себе, и болельщикам.
 
«Команды ставят перед собой задачу – попробовать не проиграть «Динамо» и «Шахтеру», мы же ставим задачу – попробовать выиграть», – такие слова генерального директора «Зари» накануне сегодняшнего матча только добавляют остроты в ожидание встречи. Хотя, как раз Сергей Рафаилов вправе делать такие заявления, ведь за последние пару лет очков с «Зарей» действительно не досчитывались как киевляне, так и дончане.
 
В стане «Динамо» накануне визита в Запорожье говорят о новой тактической схеме, прививаемой команде. Впрочем, и Юрий Вернидуб, и Артур Рудько синхронно поделились своими мыслями, что суть игры киевлян, в первую очередь, будет крыться не в каких-то тактических построениях. «Главное – желание и самоотдача, которую демонстрируют игроки, а не новая схема», – заявил голкипер киевлян. «Они играют в ту же схему, в которую пытаемся играть и мы, и она легко трансформируется», – сказал Юрий Вернидуб. Так что придавать большого значения этому фактору вряд ли стоит.
 
Любопытно, что объединяют нынешние «Динамо» и «Зарю» то, что обе команды зимой лишились своих лучших бомбардиров: Жуниор Мораес и Александр Караваев уехали в другие чемпионаты. Впрочем, такие статусы оперативно стали перетягивать на себя другие исполнители: уже сложившийся лидер Андрей Ярмоленко и такой себе необузданный юноша Деннис Бонавентуре. Календарный год луганская команда начала как раз с домашнего матча против киевлян, уступив – 1:2. Нигериец забил первый мяч в том поединке, а вот украинец не забивал «Заре» уже почти три года.
 
Артем ЦЫГАНЕНКО
 
Ориентировочные составы:
 
«Заря»: А. Шевченко, Гордиенко, Пилявский, Форстер, Соболь, Харатин, Гречишкин, Сухоцкий, Петряк, Паулиньо, Бонавентуре
 
«Динамо»: Коваль, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелев, Антунеш, Ярмоленко, Беседин, Гармаш
 
Котировки букмекеров:
Марафон: 6,50 – 4,45 – 1,51
Bwin: 6,50 – 4,25 – 1,40
William Hill: 5,50 – 4,43 – 1,44
14 апреля, пятница
«Заря»  «Динамо»
Запорожье. Стадион «Славутич Арена». 19.00
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Анатолий Жабченко (Хмельницкий)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Заря» – «Динамо»?
  • 50% (1)
    1. 2:2
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    2. 0:2
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    3. Другой вариант
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    4. 3:3
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    5. 3:2
  • 0% (0)
    6. 3:1
  • 0% (0)
    7. 3:0
  • 0% (0)
    8. 2:3
  • 0% (0)
    9. 2:1
  • 0% (0)
    10. 2:0
  • 0% (0)
    11. 1:3
  • 0% (0)
    12. 1:2
  • 0% (0)
    13. 1:1
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