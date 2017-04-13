Сергей ПОПОВ: «Приснилось, что Кащук забьет два, и что будет пенальти»

Сергей Попов, главный тренер юношеской сборной Украины, которая пробилась в финальный турнир Евро-2017 (U-17), назначил встречу на стадионе столичного РВУФК — там он смотрел игру юношеского чемпионата страны между командами Олимпийского колледжа и Арсенала. До чемпионата Европы времени осталось совсем ничего — уже 4 мая в Загребе состоится первый матч нашей команды со сборной Голландии. А у Попова возникли проблемы с задней линией. Во время элит-раунда в Австрии травму получил основной правый защитник Дмитрук из Динамо, да и вообще на тот турнир сборная Украины отправилась лишь с пятью игроками обороны.

— Возникли определенные сложности, — соглашается Сергей Александрович. — Да, у нас есть на примете ребята, которые могут сыграть, мы проверяли разных кандидатов в товарищеских матчах. Но Тарас приобрел определенный опыт, и теперь на этом месте будет футболист, у которого опыта меньше. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему.

— Насколько широк круг кандидатов в сборную перед финальным турниром? Обычно ведь он сужается, когда дело доходит до решающих этапов...

— У нас есть вопросы по каждой линии. Везде можно прибавлять. Но считаю, что время для экспериментов уже прошло. Поэтому наша обойма — это те ребята, которые были на первом этапе квалификации в Литве, и те, кто играл в элит-раунде в Австрии. Из них и выберем 18 футболистов на чемпионат Европы.

— Первый этап отбора ваша команда прошла не совсем уверенно. Ожидали ли вы, что она выстрелит в элит-раунде?

— Я надеялся и верил в команду. Пройдем или не пройдем — этого не знал, но в том, что достойно сыграем, был уверен. Перед Австрией было больше времени для подготовки. Наша сборная ведь изначально собралась на полгода позже, чем обычно начинают формироваться команды. Сейчас, к примеру, новая сборная 2002-го года рождения планирует провести сбор уже в апреле-мае. А наш 2000-й собрался только в конце ноября. Полгода игровой практики у нас не выпало. То одно, то другое — находились причины. На один международный турнир вообще не поехали из-за массового отравления...

В общем, первую игру мы сыграли на полгода позже, чем нужно. И как раз этой игровой практики нам и не хватило на квалификацию, чтобы провести ее более уверенно. Мы не успели завершить базовый период становления состава, притирки игроков. Смотрели одних футболистов, других, искали лучшие варианты, думали, что есть кто-то сильнее. Нестабильность состава чувствовалась, Отсюда — нехватка побед, а это привело к недостаточной уверенности в Литве во время квалификации. В Австрии была уже более собранная команда, в которой был уверен не только я — они друг в друге уверены были.

— Капитан команды Харжевский сказал, будто вам сон приснился, в котором Кащук два гола забивает. Это не шутка?

— Нет, на самом деле был такое. Правда, еще где-то за месяц до элит-раунда. Наверное, это от слишком серьезных переживаний. Приснилось, что Кащук забьет два, и что у нас еще будет пенальти. Штатный пенальтист — как раз Харжевский. Я сказал, что если так и будет, то нужно отдать 11-метровый Кащуку. На хет-трик (смеется). Но в игре с Австрией и двух его голов оказалось достаточно.

— Чувствовалось, что Кащук — самый опытный игрок команды? Он прошел весь прошлый цикл со сборной 1999 года рождения, играл и в финальном турнире за команду Александра Петракова...

— Да, он проявил себя с лучшей стороны. И с французами, и, особенно, с австрийцами. Но не будем забывать, что все индивидуальные успехи в футболе — заслуга всего коллектива.

Еще во время первого этапа квалификации в Литве говорил ему: «Леха, у тебя есть опыт, который ты должен показать. Проявить свои лидерские качества». Тогда у него, признаться, получилось не очень. Может, из-за того, что он все время работал у Петракова, а у нас, по сути, только перед Литвой и появился. Притирка была.

Зато сейчас он показал, на что способен. Надеюсь, что это не предел, и на чемпионате Европы он проявит себя еще лучше. Но точно того же жду и от других. У нас в сборной хватает талантливых игроков. Пришло время показать свои сильнейшие качества.

— Какая игра элит-раунда была самой сложной?

— Скорее всего, с французами. В первой мы выиграли у Швеции. Была бы победа и во второй — значит, мы уже фактически решали бы все турнирные задачи. И ребята разволновались, боялись допустить ошибку, играли не очень уверенно. Мне как тренеру, сложнее всего было с французами. Наша команда с ней не столько играла, сколько хотела добиться результата.

В матчах со шведами, австрийцами можно какие-то технические, тактические моменты разбирать, указывать на ошибки. Но я видел, что у нас действительно была команда, которая хочет и может выиграть. Да, могло не получиться, но получилось.

— Повлиял ли на ваше выступление тот факт, что она тренировалась в Австрии вместе с нашей национальной сборной, которая готовилась к игре отбора ЧМ-2018 в Загребе?

— Думаю, да. Юные футболисты вживую увидели, как именно готовятся футболисты сложившиеся, которые поучаствовали во многих серьезных турнирах. Безусловно, определенный психологический толчок это дало. Особенно в концовке, когда мы уже уезжали в гостиницу для непосредственного участия в турнире, главный тренер Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко пришли к нам, пожелали удачи, сказали, что будут переживать за нас, заверили, что все за нами следят.

Это добавило настроения. Кто-то может и не догадывался даже, что о нем знает тренер первой сборной. Они могут только мечтать о том, что их заметят. А тут он вполне реально зашел и сказал: «Все в ваших руках, ребята. Играйте, проявляйте себя. Мы вас видим, мы вас знаем».

— Жеребьевкой финального турнира остались довольны?

— Приятно, что сыграем с хорошими командами. Очень сложные игры предстоят, но интересные. Тем почетнее будет проверить себя на фоне таких соперников.

— Кого из них вы больше всего опасаетесь?

— Все три команды топ-уровня. Мы уже играли с норвежцами два раза (на Кубке Эгейского моря и в первом раунде квалификации. — Прим. авт.). У них очень хорошая сборная, с осени они прибавили, в элит-раунде обыграли в своей группе Израиль, с Россией вничью сыграли.

Ну и Англия с Голландией не нуждаются в дополнительном представлении. На двоих они выиграли четыре из семи последних юношеских чемпионатов Европы. Это очень серьезный показатель.

— После жеребьевки в Загребе вы уже общались с тренерами соперников. Что запомнилось? Уже известно, где вы будете жить?

— Все команды нашей группы живут в одной гостинице. Нам показали стадионы, где мы будем тренироваться и играть. Все три матча группового турнира проведем на стадионе имени Йосипа Радника в Сесвете — это город-спутник Загреба, фактически микрорайон столицы.

А наибольшее впечатление произвело очень большое количество полей. Просто класс! Объездили весь Загреб, небольшие городишки вокруг него, и везде — футбольные поля. Как земляные, так и искусственные. И все заняты. Поэтому хорваты с их небольшим населением и добиваются успехов.

— Ранний выезд на сбор в Австрию помог сборной акклиматизироваться и хорошо выступить в элит-раунде. Какие планы на подготовку к финальному турниру?

— Рассчитываем собраться после тура, который будет сыгран 22 апреля. По дороге в Хорватию заедем в Сербию, сыграем с их сборной. Там же и будем готовиться к матчам Евро.

— Удобно, что в сборной есть базовый клуб — Динамо, футболисты которого работают вместе практически каждый день?

— С одной стороны — да. Они сыграны между собой, есть взаимопонимание. Но в Динамо они почти не имеют сопротивления в чемпионате Украины, у них фактически нет конкурентов.

А когда ребята попадают на крепких оппонентов на международном уровне, то, что у них легко получалось в Украине, там не всегда проходит. Появляется нервозность. К сожалению, в чемпионате Украины они не попадали в такие стрессовые ситуации. У них может быть одно поражение на 15 игр, и они считают, что это случайность.

— Нехватку конкуренции для футболистов топ-клубов в юношеском чемпионате Украины пытались решить созданием Элит-лиги. Вы поддерживали эту идею?

— Со спортивной точки зрения это было бы очень полезно. Сильные команды чаще встречались бы друг с другом, не было бы двузначных счетов. Но нужно помнить о наших реалиях. У кого-то возникли финансовые проблемы, у кого-то — с организацией учебного процесса, у кого-то — с транспортом. Мы предполагаем одно, но в жизни получается немного иначе. Идея отличная, но как это все реализовать?

— А Зимний Кубок, который впервые проводился в прошлом году. Такие турниры нужны?

— Очень, и не только в одном возрасте U-16, но и в других возрастах. Я за то, чтобы во всех возрастах он был. В первую очередь — это заполнение окон в календаре многих команд. Но есть и еще один аспект — психологический.

Давно говорили: самый короткий путь к успеху — через Кубок. Кубковая система — тот формат, который приучает ребят играть в каждом матче на победу. Другая психология. Если в чемпионате есть стратегия, можно долго готовиться, есть право на ошибку, то здесь: проиграл — вылетел. Так что, очень хотелось бы, чтобы в любом возрасте были такие детские турниры.

Андрей КУДЫРКО