Федецкий нужен Торино и двум немецким клубам

31-летний защитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий в конце сезона может остаться в Германии или переехать на север Италии.

В в услугах Артема Федецкого заинтересованы как минимум три клуба: итальянский «Торино» и два клуба из Германии.

Контракт Федецкого с немецким «Дармштадтом» рассчитан до конца сезона 2016/17. Если Артем не подпишет с «Дармштадтом» новый контракт, украинский защитник покинет немецкий клуб в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Федецкий провел за «Дармштадт» 16 матчей во всех турнирах, где отдал 1 голевую передачу. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1,25 миллиона.