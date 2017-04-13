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Федецкий нужен Торино и двум немецким клубам

Украинский защитник может покинуть «Дармштадт» по окончании сезона

  • 13.04.2017 12:23
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ФК Дармштадт. Артем Федецкий
© ФК Дармштадт. Артем Федецкий

31-летний защитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий в конце сезона может остаться в Германии или переехать на север Италии.

В в услугах Артема Федецкого заинтересованы как минимум три клуба: итальянский «Торино» и два клуба из Германии.

Контракт Федецкого с немецким «Дармштадтом» рассчитан до конца сезона 2016/17. Если Артем не подпишет с «Дармштадтом» новый контракт, украинский защитник покинет немецкий клуб в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Федецкий провел за «Дармштадт» 16 матчей во всех турнирах, где отдал 1 голевую передачу. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1,25 миллиона.

Источник — Футбол 24

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