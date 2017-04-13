КАРИКАРИ: «Подписал соглашение с Иртышом, но трансфер аннулировали»

Нападающий «Стали» Кваме Карикари рассказал о своем переходе в каменский клуб.
— Кваме, вы приехали в Украину в разгар кризиса, когда легионеры нестройными рядами покидают наш чемпионат. Вы об этом знали?
— Когда я приезжал сюда, то не был осведомлен о положении дел. На самом деле, это меня вообще не волнует. Я профессиональный игрок и мой долг отрабатывать контракт, а не думать о подобных вещах.
— Говорят, в «Стали» задерживают зарплату — то ли на три месяца, то ли на пять...
— Я не думаю, что уместно говорить о таких вещах. Есть внутрикомандные дела, и это не тема для всеобщего обсуждения. Я вообще не люблю, когда затрагивают тему финансов.
— Чем вас привлекла «Сталь»?
— Мой агент сообщил о заинтересованности со стороны «Стали», хотя я вполне мог оказаться в Казахстане. Собственно, я уже подписал соглашение с командой «Иртыш» и ожидал трудовой визы. Внезапно на «Иртыш» наложили запрет регистрации новых игроков. Поэтому мой трансфер аннулировали. Что касается «Стали», то меня пригласил голландский специалист Якоб Галл. Насколько я знаю, он искал форварда и остановил свой выбор на мне.
— Какую цель поставили для себя в «Стали»?
— Забить как можно больше. Я нападающий, поэтому моя цель проста. Чем больше я буду забивать, тем больше принесу пользы команде.
— Защитник Леандро сказал, что через год «Сталь» будет играть в Лиге Европы. Вы можете пообещать это болельщикам?
— Как показывают наши последние матчи, мы находимся на верном пути. Мы действительно прилично прибавили в игре, в частности, командных действиях, что и стало причиной нашего прогресса. Весной мы одержали четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Жаль, что мы чуть раньше этого не сделали, иначе могли бы побороться за путевку в еврокубки уже в этом сезоне. Вне всякого сомнения, в следующем году мы поборемся за Лигу Европы. Мы стали сильнее, нежели были на старте этого сезона. Так что я полностью согласен с Леандро.
— С какими сложностями вы столкнулись в Украине?
— Только с одной — с языком. В команде мало кто говорит по-английски, поэтому я в изоляции нахожусь, если можно так выразиться.
— Как вам город Днепр?
— Красивый, но я нечасто провожу время на улице. Я домосед.
— А знаете, как называется родной город «Стали»?
— Название для меня очень тяжелое. Боюсь, не выговорю правильно и вы меня засмеете, — сказал Кваме Карикари в интервью журналу «Футбол».
Источник — MatchDay
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