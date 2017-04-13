Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Получил нагрузку – вот иммунитет и не выдержал»

Номинально в еврокубках до сих пор выступают два украинских футболиста, но по факту, наверное, сыграет один — полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский. Сегодня он наверняка выйдет в основном составе своего клуба в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против испанской Сельты.

— Руслан, ты за кого болеешь?

— За красивую игру. Наслаждаюсь футболом в исполнении топовых команд. Жаль, что арбитр чуть было все не испортил. Поначалу, правда, показалось в динамике, что рука была, но на повторе было четко видно — это не пенальти. Впрочем, справедливость восторжествовала, и Артуро Видаль промахнулся с точки.

— Кто для тебя сейчас пример игры в центре поля?

— В каждой команде, пробившейся в четвертьфинал Лиги чемпионов, достаточно классных полузащитников. В том же Ювентусе — мне их игра с Барселоной очень понравилась. Конечно, выделю Луку Модрича. В хорошей форме пребывает и Тьяго Алькантара. Бавария вообще сейчас отлично играет, но я думаю, что Реал еще не сказал своего последнего слова. После перерыва он прибавит. Матч действительно достоин финала.

«Игру Сельты обсуждали с Максимом Малышевым»

— В этом году Королевский клуб проиграл всего три поединка из 22-х, и один из них — Сельте…

— Так она не только Реал, но и Шахтер побеждала. Очень сильный соперник, но мы хотим выйти в полуфинал. Готовимся серьезно. Посмотрели много видеоматериала, тщательно изучили противника. Тяжело будет — не спорю. Но настрой у нас боевой. Надо забить в гостях и постараться не проиграть.

— Матчи с Шахтером вам тоже показывали?

— Только стандартные положения из них. Там было много интересных розыгрышей. Но основной акцент был сделан на поединках с Краснодаром.

— Ты обсуждал особенности игры Сельты с кем-то из донецкой команды?

— С Максом Малышевым, когда были в сборной. Он говорил, что испанцы великолепно готовы физически, хорошо играют один в один, выдерживают компактность. Цепкий коллектив. Но мы тоже неплохо готовы.

— Понимаю, что ты будешь играть за свою команду, но наверняка захочешь передать привет испанцам и от Шахтера. Правда?

— Постараюсь (улыбается). Самое главное — выйти в полуфинал. Я уже сказал, что будет сложно, но при хорошей организации и дисциплине нам по силам пройти дальше.

«Никак не могу справиться с вирусной инфекцией»

— В последнем матче чемпионата Бельгии тебя заменили в перерыве. С чем это связано?

— Да это все тянется еще со сборной — никак не могу победить свою болячку. Пропил курс антибиотиков, тренироваться на всем этом фоне было непросто, поэтому тренеры решили меня поберечь. Честно говоря, готовность была не очень, но сейчас, к счастью, уже все хорошо.

— Где ты подхватил такой вирус?

— Сам не знаю. Дело в том, что после длительного простоя в прошлом году, вызванного травмой, я за два месяца провел 15 поединков практически без замен. До этого же почти год не играл! Нагрузку получил хорошую — вот иммунитет, наверное, и не выдержал.

— Перед матчем сборной Украины в Загребе у тебя поднялась температура. Выходит, игру ты смотрел в отеле?

— Нет, на стадионе. Температуру сбили, но на последней тренировке перед самой игрой я еще мышцу забил. Плюс глаз воспалился… Состояние было неважное, и мы решили с доктором, что готовиться к поединку нет смысла.

«В Генке у нас в центре поля ломаная линия»

— Сыграть ты не сыграл, но потренироваться в новой сборной сумел. Каковы твои впечатления?

— Было интересно. Хорошие тренировки, полезные теоретические занятия — все на высоком уровне. Впрочем, тяжело было привыкнуть к новым требованиям, которые не такие, как у меня в клубе. Но всему свое время. Главное, что сборная старается играть в футбол, а мне такой стиль по душе. Понравилась и атмосфера в команде. Все понравилось.

— Ты сказал об отличиях в требованиях. В Генке у тебя роль свободного художника?

— Нет, это исключено. В клубе у нас тоже три центральных полузащитника, но если в сборной они располагаются треугольником, то у нас в команде один опорник, действующий строго, и один атакующий хавбек, а я как бы между ними. Получается ломаная линия.

— В общем, у тебя функции, как у Фреда в Шахтере…

— Так нельзя сравнивать. Если в двух словах, то у нас голландский стиль.

«Хочу остаться в Европе, играть при полных трибунах»

— Руслан, чем ближе лето, тем больше обсуждают твое будущее. Следишь за своими возможными вариантами трудоустройства?

— Не слежу — мне просто некогда. У нас игра на игре, нужно успевать восстанавливаться и готовиться. Я не хочу обращать внимание на все эти разговоры. Все равно сейчас это бессмысленно. Раньше лета ничего не решится, поэтому я полностью концентрируюсь на футболе.

— Тогда не стану называть клубы, в которые тебя сватают, а просто спрошу — в приоритете остаться за рубежом?

— Да. Я хочу играть при полных трибунах, в хорошей атмосфере, когда ты постоянно на виду. Сейчас Генк участвует в еврокубках. В Бельгии сильно поднялся чемпионат — это все отмечают. В 1/8 финала Лиги Европы выступало сразу три бельгийских коллектива, в ¼-ю вышло два. Думаю, это хороший показатель, и надеюсь, что не предел. Так что наступит лето — посмотрим…

Евгений ГРЕСЬ