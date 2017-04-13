Динамо одержало 400-ю сухую победу в чемпионатах Украины

Победа над «Олимпиком» в 24-м туре Лиги Пари-Матч стала знаковой для «Динамо» – 400-й без пропущенных мячей в рамках чемпионата независимой Украины.

Примечательно, что «Динамо» стало первой командой, которой удалось достичь такого значительного показателя в отечественном чемпионате.

Первый «сухой» матч в рамках чемпионата Украины киевляне провели 10 марта 1992 года, когда во 2-м туре дома переиграли «Нефтяник» из Ахтырки (1:0). Для достижения этого незаурядного показателя «бело-синим» понадобилось неполных 26 сезонов – таким образом, в среднем за сезон «бело-синим» удавалось сохранить свои ворота «на замке» чуть более, чем в 15-ти поединках.

В нынешнем сезоне в активе динамовцев шесть «сухих» матчей – с «Карпатами» (2 тур, 2:0), «Днепром» (3 тур, 1:0), трижды «Олимпиком» (9 тур, 4:0; 20 тур, 1:0; 24 тур, 4:0) и «Зиркой» (10 тур, 2:0).

Наиболее «удобным» соперником для «Динамо» в чемпионатах Украины был «Кривбасс» – в 29-ти матчах с командой из Кривого Рога «бело-синие» оставляли свои ворота нетронутыми. Чуть меньше – 25 раз – динамовцы не пропускали в поединках со столичным ЦСКА/«Арсеналом» и «Днепром», 23 раза – в матчах с «Карпатами» и запорожским «Металлургом».