32-летний украинский полузащитник Александр Алиев, ранее выступавший за киевское «Динамо», «Днепр», московский «Локомотив», «Анжи» и сборную Украины, сейчас играет за любительский «Катанзаро» из Киева. Впрочем, Алиев утверждает, что не завершил профессиональную карьеру и ждет предложений от клубов.

«Я выступаю за «Катанзаро», поддерживаю форму для себя. Контракта никакого нет, это не профессиональная команда. Мой друг Антон Матяж попросил меня побегать, я в выходные играю. Просто играю для себя. Я не объявлял, что завершу карьеру. Думаю, в скором времени появятся какие-то варианты. Я верю, что еще буду играть.

Как натренировать штрафные удары? Нужно бить, работать. Я благодарен Палычу. И в «Локомотиве», и в «Динамо» все команда в четверг тренировалась, а он мне говорил: «Бери вратаря, уходи и тренируй удары». Я брал мяч и шел бить штрафные – с ближней, с дальней дистанции. После тренировок не разрешал оставаться – говорил, у тебя есть для этого тренировка.

Почему возвращение в «Динамо» не получилось таким, как хотелось? Я не знаю. Правильно, наверное, говорят: дважды в одну реку не войдешь. Что случилось – то случилось. Был сложный переход, «Локомотив» меня не хотел отпускать. Я дал слово Палычу, что вернусь вместе с ним.

Смородская у меня просила прощение. Был инцидент в Лозанне сел не на ту электричку и из-за этого опоздал на собрание. Хотя, Палыч меня лично отпустил. Был штраф, я был против и из-за этого пошли разногласия. Потом она меня вызвала к себе, извинялась, но я сказал: «Ольга Юрьевна, я не обижаюсь, но я дал слово, что здесь играть больше не буду», – отметил Алиев.