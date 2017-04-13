Криштиану РОНАЛДУ: «Я безумно счастлив, очень хотел достичь этой вехи»

Криштиану Роналду, достигнув в сентябре прошлого года отметки в 98 еврокубковых голов, долгое время не мог сдвинуться с места, хотя у «Реала» дела в Лиге чемпионов УЕФА шли хорошо. В среду португалец сделал дубль в выездном матче 1/4 финала с «Баварией» (2:1), достигнув рубежа в сто забитых мячей.

Когда Роналду в Мюнхене поразил цель во второй раз, то дал волю эмоциям. Стало ясно, что этот гол не просто выводит его команду вперед, а имеет довольно важное значение для самого форварда. «Я безумно счастлив, - сказал Роналду. - Я очень хотел достичь этой вехи».

Голевая засуха португальца в Лиге чемпионов длилась 659 минут - это самый длинный подобный период за все время его выступлений за «Реал». И вот на 47-й минуте поединка с «Баварией» форвард ударом с лета замкнул прострел Дани Карвахаля, а еще через полчаса забил победный гол, послав мяч в «домик» Мануэлю Нойеру.

«Те, кто сомневается в Криштиану, ошибаются», - сказал Марсело. Сам Роналду добавил: «Почетно достичь рубежа в сто голов. Еще круче сделать это в матче с такой великой командой, как «Бавария».

Первый тайм не задался для португальца и его товарищей по команде. «Бавария» больше владела мячом и практически не оставляла мадридцам возможностей для атаки. Ход игры стал меняться после того, как незадолго до перерыва Артуро Видаль не реализовал пенальти. Затем был первый гол Роналду, а после красной карточки Хави Мартинеса чаша весов окончательно склонилась на сторону «Реала». Забить победный мяч Роналду позволил как раз Хуан Бернат, который стал играть на позиции Мартинеса.

«На мой взгляд, мы хорошо справлялись с Криштиану, пока Хави Мартинес не получил красную карточку, - сказал тренер «Баварии» Карло Анчелотти. - Но в конце сказалось его мастерство, и он решил исход игры двумя голами».

По словам Зинедина Зидана, сам Роналду остался не вполне доволен своей игрой, даже несмотря на бомбардирский рекорд. «Он радовался, но не слишком. Понимал, что мог забить и третий, - рассказал Зидан. - Таков уровень его амбиций».

Хотя Роналду за карьеру установил не один и не два рекорда, он отдает себе отчет, что этот матч мог завершиться совсем с другим результатом: «Еще в первом тайме «Бавария» должна была забивать второй гол с пенальти. Но футбол полон неожиданностей, пять минут могут все изменить».

Действующий чемпион переломил ход игры и победил со счетом 2:1, который сохраняет интригу в этом противостоянии. Роналду это понимает: «Бавария» - прекрасная команда, и мы знаем, что ответный матч будет тяжелым. Но преимущество на нашей стороне, плюс мы будем играть дома. Рассчитываем выйти в полуфинал».

В концовке сезона 32-летний Роналду особенно тщательно следит за здоровьем. «Я в хороших кондициях, - сказал он. - Радикально изменил режим тренировок, чтобы подойти к этой стадии сезона в оптимальной форме. Раньше у меня заканчивались силы к концу сезона, начинались мелкие травмы. Теперь я как следует поработал с тренером, чтобы подготовиться к двум последним месяцам. Хочу помочь «Реалу» выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов».