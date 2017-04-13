Филипп ЛАМ: «Удаление Мартинеса нас сильно подкосило»

Футболист «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями о первом матче с «Реалом» (1:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«В первом тайме мы всё держали под контролем, но недостаточно последовательно использовали свободные зоны. Перелом в матче случился, когда мы пропустили. Удаление Мартинеса нас сильно подкосило», – считает Лам.
Источник — ФК Бавария
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