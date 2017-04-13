Мануэль НОЙЕР: «Мы сможем все исправить»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Важно покидать поле в полном составе. После удаления у нас не получалось владеть мячом, не хватало точности. Счёт в итоге мог быть и крупнее. Мы верим, что сможем всё исправить. В первом тайме мы были лучшей командой. Мы могли сделать счёт 2:0 и 3:0, но не хватило уверенности в себе», – отметил Нойер.