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Мануэль НОЙЕР: «Мы сможем все исправить»

«Баварии» не хватило уверенности в себе, считает вратарь мюнхенского клуба

  • 13.04.2017 10:19
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ФК Бавария. Мануэль Нойер
© ФК Бавария. Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Важно покидать поле в полном составе. После удаления у нас не получалось владеть мячом, не хватало точности. Счёт в итоге мог быть и крупнее. Мы верим, что сможем всё исправить. В первом тайме мы были лучшей командой. Мы могли сделать счёт 2:0 и 3:0, но не хватило уверенности в себе», – отметил Нойер.

Источник — ФК Бавария

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